В Бресте гражданина Польши приговорили к 14 годам колонии 8.07.2024, 12:16

1,876

За «шпионаж».

Брестский областной суд приговорил гражданина Польши Томаша Берозу к 14 годам колонии усиленного режима. Его обвиняли по статьям об агентурной деятельности (ч. 1 ст. 358-1 УК) и шпионаже (ст. 358 УК). Дело в закрытом режиме рассматривал судья Сергей Березюк, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Приговор был вынесен год назад — 14 июня 2023 года. Правозащитники узнали о нем только сейчас. Бероза отбывает срок в колонии №22.

На данный момент правозащитникам известно о трех гражданах Польши, осужденных по политическим мотивам. Это Ежи Живолевски, Роберт Тампала и Томаш Бероза. Еще один поляк — Роман Галуза — находится под стражей, сейчас над ним идет суд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com