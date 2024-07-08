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В Бресте гражданина Польши приговорили к 14 годам колонии

  • 8.07.2024, 12:16
  • 1,876
В Бресте гражданина Польши приговорили к 14 годам колонии

За «шпионаж».

Брестский областной суд приговорил гражданина Польши Томаша Берозу к 14 годам колонии усиленного режима. Его обвиняли по статьям об агентурной деятельности (ч. 1 ст. 358-1 УК) и шпионаже (ст. 358 УК). Дело в закрытом режиме рассматривал судья Сергей Березюк, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Приговор был вынесен год назад — 14 июня 2023 года. Правозащитники узнали о нем только сейчас. Бероза отбывает срок в колонии №22.

На данный момент правозащитникам известно о трех гражданах Польши, осужденных по политическим мотивам. Это Ежи Живолевски, Роберт Тампала и Томаш Бероза. Еще один поляк — Роман Галуза — находится под стражей, сейчас над ним идет суд.

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