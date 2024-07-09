США заключили с Польшей договор о прямом военном финансировании

США заключили с Польшей договор о прямом военном финансировании1
- 9.07.2024, 10:20
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На два миллиарда долларов.
США предоставили Польше кредит на $2 млрд на покупку оружия, сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
Также предусмотрено выделение $60 млн на возмещение ставки по этому кредиту. Договор направлен на ускорение модернизации армии Польши и сдерживание восточного фланга НАТО путем срочных закупок оборонных товаров.
Миллер отметил, что Польша осуществляет крупную программу военного обновления, включая приобретение самолетов F-35, ракетных комплексов Patriot и танков Abrams.
«Польша является лидером в НАТО и в настоящее время тратит 4% ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в Альянсе. В Польше размещены тысячи американских и союзных войск, в том числе штаб V корпуса США (передовой) в Познани», – напомнил он.