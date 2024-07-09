Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен 9.07.2024, 11:46

Марин Ле Пен

Фото: AFP

Из-за незаконного финансирования кампании.

Прокуратура Парижа начала расследование против лидера правых во Франции Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании президентской кампании в 2022 году. Об этом сообщает BFMTV.

Решение было принято прокуратурой после того, как Национальная комиссия по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) в апреле 2023 года подготовила доклад по поводу счета кампании Ле Пен на президентских выборах 2022 года. Как отмечает BFMTV, расследование началось недавно.

Во Франции в ходе предвыборных кампаний кандидаты не должны превышать установленный лимит расходов. В случае выполнения этого условия государство возмещает часть их расходов на кампанию.

При несоблюдении требования CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, уменьшить сумму полагаемого возмещения и, при необходимости, передать дело для расследования.

По данным телеканала, Марин Ле Пен — не единственная, на кого CNCCFP пожаловалась в прокуратуру, но только в отношении нее начали расследование.

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