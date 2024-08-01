Зачем пресс-служба Путина опубликовала шокирующие фото Лукашенко? 3 1.08.2024, 8:58

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В Кремле как бы намекают, что белорусский диктатор умрет первым.

Фото Александра Лукашенко из недавней поездки на Валаам, которые опубликовала пресс-служба Путина, обнажили фатальное состояние белорусского диктатора и выставили его в невыгодном ракурсе.

Зато эти снимки удачны для Путина, отметил в эфире ютуб-программы «Обычное утро» аналитик Александр Фридман.

«Полагаю, поэтому их и опубликовали. На фоне Лукашенко Путин выглядит очень даже хорошо», — замечает аналитик.

Фридман приводит пример из истории ГДР. В 1970—1980-е достаточно влиятельным был функционер Социалистической единой партии Германии Герман Аксен, отвечавший в том числе за идеологию, связи с социалистическими странами.

«Он выглядел не особенно презентабельно. В среде диссидентов ГДР у него было прозвище «сплющенная медуза». Функционеры ГДР высокого эшелона следили за тем, чтобы на официальных фотографиях он стоял рядом с ними, так как считали, что на фоне Аксена выглядят особенно презентабельно.

Я думаю, что это из той же истории: «На фоне вот этого парня я выгляжу достаточно хорошо, бодро, чудесно. Смотрите на контрасте». Думаю, что это подспудно заходит в головы людей и там остается».

Напомним, в интервью на YouTube-канале известного российского журналиста Евгения Киселева главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина оценила состояние Лукашенко на острове Валаам, где он встречался с Путиным, как критическое. По ее словам, Лукашенко находится в чудовищном состоянии. Возможно, белорусский диктатор «сидит» на стероидах или гормонах.

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