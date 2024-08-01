Трамп, Харрис и Украина 25 Тимоти Снайдер

1.08.2024, 11:59

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Исход выборов в США могут решить украинцы.

Украинцы спрашивали, что означает для их страны то, что президент Джо Байден решил снять свою кандидатуру и что вице-президент Камала Харрис теперь является вероятным кандидатом от Демократической партии

Я думаю — только хорошее.

Администрация Байдена теперь имеет больше времени для Украины. До 21 июля Джо Байден имел две должности: президент и кандидат в президенты. Теперь у него только одна работа: быть президентом. Это означает больше времени для политики, в том числе внешней. Людям из его команды, которые занимаются Украиной, будет легче привлечь его внимание. Кроме того, президент Байден теперь будет думать о своем наследии. Он знает, что любая политика, которую он хочет совместить со своим именем, должна быть сформулирована и реализована в течение следующих шести месяцев.

Хотя невозможно быть уверенным, я бы предположил, что Украина, вероятно, будет занимать такое же центральное место во время президентства Харрис, как это было во время президентства Байдена. По ряду вопросов внешней политики, включая Украину, администрация Байдена исходила из традиционных предположений, которые были устаревшими, а затем быстро работала, чтобы наверстать упущенное. Я не думаю, что так произойдет при Харрис, отчасти из-за того, что администрация Байдена наверстала упущенное. Команда вице-президента по внешней политике вполне может быть более решительной в отношении Украины, чем команда Байдена. Вице-президент Харрис решила поехать в Швейцарию на мирный саммит, когда стало понятно, что президент Байден не придет. Справедливости ради стоит упомянуть, что президент Байден посетил Киев.

Все это, однако, гораздо менее важно, чем главный вопрос — победа над Дональдом Трампом.

Харрис имеет больше шансов сделать это, чем Джо Байден. Если вы общаетесь в украинских соцсетях, то имеете дело с российскими ботами и троллями, которые говорят, что Харрис непопулярна в Америке и не может победить. В США российские боты и тролли распространяют расизм и женоненавистничество. Российская деморализация служит одной цели: подавить любую надежду на что-то хорошее в обеих странах.

Вот основные факты. Всего за несколько дней своей кампании Харрис сравнялась в опросах с Трампом, тогда как Байден отставал на несколько пунктов. Ее кампания стала энергичной и эффективной. Она мобилизовала несколько избирательных округов, которые иначе были бы индифферентными. Трамп явно боится ее (как и российские пропагандисты, которые поддерживают Трампа).

Теперь я понимаю, что есть республиканцы, включая людей, чьими взглядами на внешнюю политику я восхищаюсь, которые утверждают, что Трамп проводил бы хорошую политику в отношении Украины. При всем уважении, однако, я считаю, что это выдавание желаемого за действительное. В некоторых случаях украинцы также выдают желаемое за действительное, путая продуманное предложение республиканца с собственными взглядами или вероятными будущими действиями Трампа. Поэтому позвольте мне объяснить, почему я считаю, что вторая администрация Трампа была бы катастрофической для обеих стран.

Трамп, это как Янукович, который делает вид олигарха, поддерживаемый настоящими олигархами и Кремлем. В отличие от Януковича, он харизматичный и политически талантливый. Суть повестки дня Трампа — трансформация американского политического порядка. Независимо от того, удастся это или нет, попытка смены режима устранит Соединенные Штаты с международной арены на неопределенный срок. Внешняя политика при администрации Трампа будет сводиться к тому, чтобы позволить России и Китаю делать то, что они хотят.

Размышляя о том, что значат Соединенные Штаты для Украины, стоит также подумать о том, что значат украинцы (американские украинцы) на этих выборах.

Учитывая странную американскую избирательную систему, некоторые штаты имеют большее значение, чем другие. Американцы украинского происхождения составляют 1% населения Пенсильвании и 0,5% населения Мичигана. Если Трамп выиграет в этих двух штатах, он выигрывает общие выборы. Если — Харрис, то она выиграет всеобщие выборы.

В Мичигане количество американцев украинского происхождения превышает преимущество Трампа в штате в 2016 году. В Пенсильвании количество американцев украинского происхождения больше, чем преимущество Трампа в этом штате в 2016 году, а также больше, чем преимущество Байдена в 2020 году.

Иными словами, голоса украинцев-американцев могут решить, будет ли существовать Украина и в дальнейшем.

Тимоти Снайдер, New Voice

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