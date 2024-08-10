Бойцы ГУР потопили российский скоростной катер «Тунец» в Крыму 2 10.08.2024, 9:35

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Корабль был поражен морским дроном MAGURA V5.

Украинские разведчики 9 августа уничтожили российский скоростной катер «Тунец» в Крыму. Он был поражен морским дроном MAGURA V5.

Об сообщает ГУР.

«В ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины «Group 13» с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов - скоростной катер проекта КС 701 типа «Тунец», - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

Не первый случай

В ГУР говорят, что это уже не первый уничтоженный у берегов полуострова «Тунец». До этого два российских «Тунца» разведчики уничтожили, а еще два повредили в мае этого года.

Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 захватчики в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики.

Всего с помощью морских дронов украинского производства MAGURA V5 успешно поражено 18 судов РФ, 9 из них - уничтожены.

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