Прокрались мимо вертолетов: ГУР показало удар Magura V5 по катеру «Тунец» в Крыму 10.08.2024, 12:07

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Раскрыты подробности блестящей операции.

Морские дроны Magura V5 уничтожили пятый скоростной катер «Тунец» ВС РФ, который базировался в бухте во временно оккупированном Крыму. Чтобы к нему добраться, устройства сначала обошли линию обороны из вертолетов, которые охотились за ними в открытом море.

О деталях удара по военным объектам ВС РФ на Крымском полуострове 10 августа сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В сообщении указано, что спецоперация состоялась в ночь с 8 на 9 августа 2024 года и провели ее бойцы подразделения Group 13. Российский скоростной катер проекта КС 701 типа «Тунец» достали в бухте возле населенного пункта Черноморское (в 165 км от подконтрольных Украине берегов). Морские дроны Magura V5 взорвали катер и повредили еще три плавсредства неустановленного типа, написала спецслужба ГУР. Более детальные последствия ночной атаки уточняются. Благодаря спецоперации ВС РФ потеряли катера, которые использовали для логистики и патрулирования у берегов оккупированного Крыма, говорится в сообщении.

На видео, опубликованном ГУР, можно увидеть детали спецоперации, снятые камерой Magura V5. Видим, как дроны, направляясь к цели, попали под удар российского вертолета. В кадр попал вертолет ВС РФ, который выпустил «ливень» пуль — очереди всплесков видны на воде вокруг. Следующие кадры показывают бухту, в которой стоят корабли ВС РФ. Ситуация была достаточно спокойной, поскольку катер свободно пропетлял между несколькими кораблями, «оглянулся», выбрал цель и двинулся в нужном направлении. Момент приближения и попадания разведчики не показали.

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