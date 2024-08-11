«Шансов отстоять Курчатов очень мало» 10 11.08.2024, 8:09

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На Курской АЭС готовятся к приходу ВСУ.

В городе Курчатов Курской области сложилась «напряженная обстановка» из-за того, что в 10 км от города находятся ВСУ и ведут бои. На Курской АЭС уже решили, что отключат станцию, если украинские защитники ее захватят. Об этом сообщает издание «Горизонтальная Россия (7х7)».

«Оперативный персонал готов. То есть, если таки зайдут на территорию, действующие блоки сразу остановят. Это один из возможных вариантов», — пояснил источник «7х7», знакомый с ситуацией.

По его словам, если придется остановить работу станции, то электроэнергия будет поступать жителям из главного резервного фонда. Сейчас, по словам источника, АЭС охраняют военные, а строительство АЭС-2 приостановили до середины августа.

9 августа мэр Курчатова Игорь Корпунков сообщил о «напряженной обстановке» в городе и рассказал, что бои идут в нескольких десятках километров от границы Курчатова. В городе несколько раз объявляли ракетную опасность, а в местных телеграмм-каналах сообщалось о взрывах. По словам местных жителей, до прорыва границы ВСУ город обстреливали не часто. Сейчас на улицах людей стало меньше, но стало больше военных машин и танков.

«Все гуляют, ведут привычный образ жизни, но глаз у всех поджимает, потому что никто реально не знает, что происходит, где ВСУ никто не знает, а телевизору и разным каналам никто не верит. Живут на ощупь, что сердце подсказывает», — рассказал «7х7» местный житель.

Местная жительница, которая работает в больнице, на условиях анонимности сообщила, что в больницу в Курчатове свозят раненых военных.

«Если они будут во Льгове, то одному богу известно, что будет дальше. Льгов рядом, буквально 20-30 км. Как все говорят, если придут в Льгово, то шансов отстоять Курчатов будет мало. Даже сомнительно это все, как можно рассчитывать на «победу», о какой технике может идти речь, если в нашей больнице нет воды, одежды и предметов первой необходимости, даже клапанов для капельниц и обезболивания», — рассказывает женщина.

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