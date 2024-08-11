Майор ВСУ: Лукашенко будет разбит очень быстро 3 11.08.2024, 10:07

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Украина может использовать 51-ю статью Устава ООН о праве на самооборону.

Если белорусский диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита. И атаковать вражеские объекты в случае агрессии со стороны Беларуси можно будет без дополнительных разрешений, подчеркнул майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

«Можно с большой вероятностью быть уверенным, что в ближайшее время действия с территории Беларуси против нас проводиться не будут, особенно по суше. Ведь в противном случае мы можем использовать 51 статью устава Организации Объединенных Наций о самообороне и имеем право атаковать любые военные объекты на территории агрессора. Для этого не надо дополнительных разрешений», – сказал он в эфире телеканала «Еспресо».

Эксперт отметил, что в случае нападения украинские военные нанесут ответный удар, и армия Беларуси будет разбита.

«Если мы с нашими партнерами договорились не использовать определенные виды вооружения, то с собственным вооружением, извините, мы руководствуемся статьями международного права, то есть уставом ООН. Лукашенко поймет, что если он полезет со своей территории, и из Беларуси будет хоть что-то сделано, не только что-то прилетит, то мы сразу будем отвечать ударом. Он видит сейчас, что если Украина нанесет ответный удар, беларуская армия при всех ее возможностях будет разбита очень быстро», – констатировал Алексей Гетьман.

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