Минобороны РФ выдает старые видео за удары по ВСУ в Курской области 5 11.08.2024, 19:24

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Оккупанты публикуют видео из Луганской и Донецкой областей.

Российское минобороны выдает давние видео за якобы «успешные удары» по силам обороны Украины в Курской области страны-агрессора РФ. Об этом 11 августа сообщил The Insider.

Его расследователи обратили внимание на видео минобороны РФ, которое 10 августа опубликовало российское пропагандистское агентство «РИА Новости» в Telegram.

В комментарии к видео говорится, что российские вертолеты Ми-28НМ якобы «нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области».

На самом деле оно было снято в Кременной Луганской области и в Часовом Яру Донецкой области, выяснили расследователи.

Кроме того, 9 августа минобороны РФ опубликовало в Telegram видеоролик о якобы новом авиаударе Су-34 трехтонной бомбой по «скоплению живой силы и военной технике ВСУ» в одном из приграничных районов Сумской области вблизи Курской области России.

Однако, как указал The Insider, это видео еще 14 июля публиковало в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС.

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