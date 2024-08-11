закрыть
11 августа 2024, воскресенье, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минобороны РФ выдает старые видео за удары по ВСУ в Курской области

5
  • 11.08.2024, 19:24
  • 4,922
Минобороны РФ выдает старые видео за удары по ВСУ в Курской области

Оккупанты публикуют видео из Луганской и Донецкой областей.

Российское минобороны выдает давние видео за якобы «успешные удары» по силам обороны Украины в Курской области страны-агрессора РФ. Об этом 11 августа сообщил The Insider.

Его расследователи обратили внимание на видео минобороны РФ, которое 10 августа опубликовало российское пропагандистское агентство «РИА Новости» в Telegram.

В комментарии к видео говорится, что российские вертолеты Ми-28НМ якобы «нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области».

На самом деле оно было снято в Кременной Луганской области и в Часовом Яру Донецкой области, выяснили расследователи.

Кроме того, 9 августа минобороны РФ опубликовало в Telegram видеоролик о якобы новом авиаударе Су-34 трехтонной бомбой по «скоплению живой силы и военной технике ВСУ» в одном из приграничных районов Сумской области вблизи Курской области России.

Однако, как указал The Insider, это видео еще 14 июля публиковало в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин