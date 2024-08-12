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Новый глава МОК явно не понравится Минску

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  • 12.08.2024, 8:19
  • 8,760
Новый глава МОК явно не понравится Минску

Баха может сменить жесткий критик диктатур.

Президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу может возглавить Международный олимпийский комитет (МОК) вместо объявившего об уходе с поста Томаса Баха, сообщает Reuters.

На своей пресс-конференции наиболее вероятный и влиятельный преемник Баха Себастьян Коу заявил, что «серьезно обдумает» возможность побороться за кресло президента МОК. 

«Я всегда ясно давал понять, что если появится такая возможность (стать главой МОК — прим.), я, очевидно, серьезно обдумаю это. И возможность эта уже появилась», — заявил президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу.

67-летний британец Себастьян Коу имеет за плечами огромный спортивный и организационный опыт: двукратное олимпийское чемпионство по бегу на дистанцию 1500 метров, главная роль в организации Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, управление Национальным олимпийским комитетом Великобритании.

Себастьян Коу жестко выступает против участия белорусов и россиян в международных соревнованиях (даже в нейтральном статусе) из-за войны в Украине и внутренних политических репрессий.

При Коу Международная федерация легкой атлетики разоблачила сотрудничество бывшего президента организации Ламина Диака с Россией в сокрытии положительных допинг-проб российских олимпийских атлетов.

Выборы президента МОК состоятся в марте 2025 года.

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