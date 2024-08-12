Новый глава МОК явно не понравится Минску

Новый глава МОК явно не понравится Минску2
- 12.08.2024, 8:19
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Баха может сменить жесткий критик диктатур.
Президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу может возглавить Международный олимпийский комитет (МОК) вместо объявившего об уходе с поста Томаса Баха, сообщает Reuters.
На своей пресс-конференции наиболее вероятный и влиятельный преемник Баха Себастьян Коу заявил, что «серьезно обдумает» возможность побороться за кресло президента МОК.
«Я всегда ясно давал понять, что если появится такая возможность (стать главой МОК — прим.), я, очевидно, серьезно обдумаю это. И возможность эта уже появилась», — заявил президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу.
67-летний британец Себастьян Коу имеет за плечами огромный спортивный и организационный опыт: двукратное олимпийское чемпионство по бегу на дистанцию 1500 метров, главная роль в организации Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, управление Национальным олимпийским комитетом Великобритании.
Себастьян Коу жестко выступает против участия белорусов и россиян в международных соревнованиях (даже в нейтральном статусе) из-за войны в Украине и внутренних политических репрессий.
При Коу Международная федерация легкой атлетики разоблачила сотрудничество бывшего президента организации Ламина Диака с Россией в сокрытии положительных допинг-проб российских олимпийских атлетов.
Выборы президента МОК состоятся в марте 2025 года.