Много интересного Александр Морозов

12.08.2024, 12:38

Пять наблюдений после начала операции ВСУ в Курской области.

1. По-новому зазвучала украинская «формула мира», т.е. требование возврата к границам 1991 года. Возникает предмет «обмена».

2. Нанести ракетный удар по Кремлю с территории Украины нельзя. Но с территории России-то можно.

3. Выяснилось, что Путин не может объявить войну (а только режим КТО) в ситуации, когда вражеские войска уже на территории РФ. Это значит, что он не сможет вообще это сделать.

4. Обнаружилось, что Владимир Владимирович довел советское наследство до ситуации, когда никакое «ядерное сдерживание» не работает, даже в случае, когда вражеская армия уже на территории РФ.

4. Выяснилось, что для того, чтобы защитить Курскую область, надо отозвать вагнеровцев из Африки. А также обнаружилось, что допустимо, чтобы отдельные командиры – вагнеровцев, чеченцев – делали публичные заявления автономно, независимо от Генштаба.

5. Выяснилось, что российская военная разведка не видела многомесячной подготовки к такой масштабной операции украинского командования. А это меняет представление о том, каковы вообще возможности российской военной разведки в Украине на третьем году войны.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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