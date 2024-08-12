Украинский рэпер Ярмак стал сержантом ВСУ и получил боевую награду

Украинский рэпер Ярмак стал сержантом ВСУ и получил боевую награду1
- 12.08.2024, 22:06
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Он вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабной войны.
Украинский рэпер Ярмак, с самого начала полномасштабной войны защищающий Украину, стал сержантом ВСУ и получил нагрудный знак Золотой крест. Об этом он сообщил в Instagram.
По словам артиста, получение боевой награды важнее государственной.
«Я делаю все для своей страны не ради наград или знаков отличия. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями и должностями. Напротив — хе**чил вместе со всеми от солдата и дослужился за два с половиной года аж до сержанта. И потому для меня боевая награда ценнее, чем любая государственная», - написал он.
Ярмак также подчеркнул, что самым главным достижением считает своих собратьев, с которыми подружился на службе.
«Но главная награда — это мои собратья, с которыми нас свела судьба! И они заслуживают всех самых высоких наград, которые существуют», - подчеркнул он.