Украинский нардеп показал свою «заграничную командировку» на территорию РФ 13.08.2024, 1:00

Роман Костенко

Видеофакт.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от «Голоса» Роман Костенко сообщил 12 августа в Facebook, что присоединится к силам обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории РФ.

Депутат на опубликованном видео обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

«Руслан Алексеевич, я сейчас нахожусь перед РФ. Извините, что уже без разрешения. Но все-таки пойду туда, вместе с нашими силами обороны. А потом уже напишу письмо о командировке. Слава Украине!», – сказал Костенко.

Костенко родился в 1983 году. Окончил Одесский институт Сухопутных войск (специальность – боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск).

В 2005–2008 годах служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Николаеве, был командиром взвода, потом – заместителем командира роты. Затем перевелся в СБУ, служил в Центре специальных операций «А» («Альфа»). Был заместителем начальника отдела «Альфа» управления СБУ в Николаевской области.

В 2014–2019 годах принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в том числе в боях за донецкий аэропорт (защитников аэропорта прозвали «киборгами»).

В 2019 году был избран нардепом от партии «Голос». После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Костенко совмещает работу нардепа с защитой Украины от оккупантов на фронте.

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