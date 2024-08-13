закрыть
13 августа 2024, вторник, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский нардеп показал свою «заграничную командировку» на территорию РФ

  • 13.08.2024, 1:00
Украинский нардеп показал свою «заграничную командировку» на территорию РФ
Роман Костенко

Видеофакт.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от «Голоса» Роман Костенко сообщил 12 августа в Facebook, что присоединится к силам обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории РФ.

Депутат на опубликованном видео обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

«Руслан Алексеевич, я сейчас нахожусь перед РФ. Извините, что уже без разрешения. Но все-таки пойду туда, вместе с нашими силами обороны. А потом уже напишу письмо о командировке. Слава Украине!», – сказал Костенко.

Костенко родился в 1983 году. Окончил Одесский институт Сухопутных войск (специальность – боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск).

В 2005–2008 годах служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Николаеве, был командиром взвода, потом – заместителем командира роты. Затем перевелся в СБУ, служил в Центре специальных операций «А» («Альфа»). Был заместителем начальника отдела «Альфа» управления СБУ в Николаевской области.

В 2014–2019 годах принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в том числе в боях за донецкий аэропорт (защитников аэропорта прозвали «киборгами»).

В 2019 году был избран нардепом от партии «Голос». После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Костенко совмещает работу нардепа с защитой Украины от оккупантов на фронте.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников