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Бунт против Путина: эксперт раскрыл, кто может возглавить новый мятеж в РФ

  • 13.08.2024, 10:54
Бунт против Путина: эксперт раскрыл, кто может возглавить новый мятеж в РФ

«Новый Пригожин» может появится в Курской области.

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал вопрос вероятности нового мятежа в РФ против диктатора Владимира Путина и появления вожака вместо Евгения Пригожина.

«Возможны разные варианты. Может, это кто-то из тех, кто сейчас на войне. Ведь большое недовольство идет оттуда, как было и у Пригожина, «вагнеровцев» и других», - подчеркнул он в ходе чата на «Главреде».

При этом эксперт не исключает появление «нового Пригожина» как явления противодействия режиму в РФ.

«То есть протест есть, и у него непременно появится новый проводник. Думаю, что он воюет, и он на оккупированной части. Воюет с той стороны», - отметил он.

Собеседник также добавил, что было бы интересно увидеть, кто из Украины может пойти и повести за собой новый мятеж в РФ.

«Но если «новый Пригожин» здесь, то почему он сейчас еще не в Курской области. Было бы хорошо, если бы сейчас вся эта российская оппозиция приехала на Курщину, в том числе «новый Пригожин», и пыталась бы активизировать население там. Вариантов может быть множество, главное, чтобы этот «новый Пригожин» был», - добавил Мусиенко

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