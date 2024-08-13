Психопат с букетом комплексов

Психопат с букетом комплексов2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 13.08.2024, 12:13
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Курск символично вернулся к Путину через четверть века.
Символично, что спустя четверть века в информационном пространстве вновь фигурирует Курск.
Сегодня 24 года легендарной фразе Путина: «она утонула!».
Именно в тот момент всем здравомыслящим людям должно было стать ясно, что за человек находится у руля РФ.
Беспринципный психопат с целым букетом хронических комплексов. Озлобленный и обиженный. Жаждущий реванша и готовый ради собственного Эго принести в жертву сколько угодно душ.
Путин — это маленький человек волей злого рока оказавшийся во главе молодого государства, которое в тот момент купалось в бешеных нефтяных деньгах и могло пойти совсем другим путем.
Но, «Свердержавность», «скрепы» и «вставание с колен!»
Символично, что спустя четверть века в информационном пространстве вновь фигурирует Курск, а престарелый вождь все также язвит и призывает не драматизировать.
«От одной катастрофы к двум другим» — краткое описание бездарной эпохи «путинизма».
Телеграм-канал «Запретное мнение»