Психопат с букетом комплексов 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.08.2024, 12:13

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Курск символично вернулся к Путину через четверть века.

Символично, что спустя четверть века в информационном пространстве вновь фигурирует Курск.

Сегодня 24 года легендарной фразе Путина: «она утонула!».

Именно в тот момент всем здравомыслящим людям должно было стать ясно, что за человек находится у руля РФ.

Беспринципный психопат с целым букетом хронических комплексов. Озлобленный и обиженный. Жаждущий реванша и готовый ради собственного Эго принести в жертву сколько угодно душ.

Путин — это маленький человек волей злого рока оказавшийся во главе молодого государства, которое в тот момент купалось в бешеных нефтяных деньгах и могло пойти совсем другим путем.

Но, «Свердержавность», «скрепы» и «вставание с колен!»

Символично, что спустя четверть века в информационном пространстве вновь фигурирует Курск, а престарелый вождь все также язвит и призывает не драматизировать.

«От одной катастрофы к двум другим» — краткое описание бездарной эпохи «путинизма».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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