Times: «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ 13.08.2024, 12:26

Судьбу клуба решат в начале 2025 года.

Футбольному клубу «Манчестер Сити» грозит исключение из английской Премьер-лиги из-за нарушения финансовых правил, утверждает британская газета Times.

По информации источника, в деле зафиксированы факты 115 предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги со стороны руководства «Манчестер Сити» в период с 2009 до 2018 года.

Сообщается, что «горожане» не предоставили полную информацию о зарплате бывшего тренера Роберто Манчини, а также полную информацию о вознаграждениях игроков.

Слушания по делу стартуют уже в следующем месяце и продлятся несколько месяцев, а окончательный вердикт огласят в начале 2025.

Если все 115 нарушений со стороны «Сити» буду подтверждены, клуб может лишиться части своих английских титулов и может быть отправлен в Чемпионшип.

«Манчестер Сити» является одним из лучших футбольных клубов современности. «Горожане» являются восьмикратными чемпионами АПЛ, а также неоднократно завоевывали Кубки и Суперкубки в Англии и побеждали в Лиге чемпионов.

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