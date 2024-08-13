Российские войска в Украине столкнулись с неожиданной проблемой 13.08.2024, 14:13

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Она подрывает не только моральный дух.

Российские военные столкнулись с нехваткой питьевой воды на фронте в Украине, говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании. Такая ситуация сложилась из-за повреждений коммунальной инфраструктуры, вызванных бомбежками и ракетными обстрелами со стороны РФ. Также проблему усугубляет жаркая погода.

Пророссийский военный блогер сообщил, что паек воды для пилотов ограничили до одного литра в день, что соответствует четверти минимальной потребности, рекомендуемой при работе в условиях высоких температур. В результате летчикам приходится обращаться за водой к местным жителям.

Также, по данным британской разведки, некоторые российские военные части вынуждены изготавливать импровизированные средства фильтрации, используя застоявшиеся лужи для удовлетворения ежедневных потребностей в воде, что чревато ростом заболеваемости среди солдат.

«Недостаток воды, который приводит к обезвоживанию и повышенному риску инфекций, почти наверняка влияет на моральный дух и оперативную эффективность» российской армии, подчеркивают в ведомстве.

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