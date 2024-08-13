Акционером футбольного «ПСЖ» стал один из лучших баскетболистов мира 13.08.2024, 18:18

Кевин Дюрант

Речь идет о Кевине Дюранте.

Политику парижского клуба будет определять в том числе действующая звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Речь идет о Кевине Дюранте. В настоящее время 35-летний баскетболист, которого называют одним из лучших и наиболее разнообразных атакующих игроков в истории лиги, выступает за океаном за клуб «Финикс Санз». Дюрант, действующий на площадке в качестве легкого форварда, 14 раз приглашался на Матч всех звезд, однажды признавался MVP регулярного чемпионата и дважды – плей-офф в НБА.

Издание Boardroom сообщает, что Дюрант вложил в футбольный клуб «ПСЖ», который в прошлом сезоне завоевал золото национального чемпионата во Франции, несколько миллионов долларов. В свою очередь, владельцы сильнейшей команды страны предложили ему стать миноритарным акционером, на что Кевин ответил согласием.

В планы боссов «ПСЖ» входит укрепление своего бренда на североамериканском рынке, что они планируют осуществить с помощью одного из самых титулованных и узнаваемых баскетболистов современности. Дюрант уже побывал на тренировочной базе «ПСЖ» и в образовательном центре клуба.

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