Маск после разговора с Трампом предложил интервью с Харрис

Маск после разговора с Трампом предложил интервью с Харрис5
- 13.08.2024, 19:06
Его интервью с Трампом состоялось 13 августа в X и продлилось около двух часов.
Американский бизнесмен Илон Маск, который взял интервью у бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предложил поговорить с вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
«Буду рад принять у себя Камалу на X Spaces тоже», — написал Маск в соцсети X.
Его интервью с Трампом состоялось 13 августа в X и продлилось около двух часов. Однако перед интервью на соцсеть X была совершена массированная DDоS-атака, из-за чего беседа началась позже запланированного.