Маск после разговора с Трампом предложил интервью с Харрис 5 13.08.2024, 19:06

Илон Маск

Его интервью с Трампом состоялось 13 августа в X и продлилось около двух часов.

Американский бизнесмен Илон Маск, который взял интервью у бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предложил поговорить с вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

«Буду рад принять у себя Камалу на X Spaces тоже», — написал Маск в соцсети X.

Его интервью с Трампом состоялось 13 августа в X и продлилось около двух часов. Однако перед интервью на соцсеть X была совершена массированная DDоS-атака, из-за чего беседа началась позже запланированного.

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