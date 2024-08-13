На аукционе в Минске со второго раза продали крокодила 3 13.08.2024, 21:41

2,012

Торги состоялись сегодня.

Нильского крокодила Данди удалось продать на аукционе со второго раза. Его новым хозяином стала минская компания «Золотой Фараон», заметил Office Life.

Торги состоялись 13 августа. Кроме «Золотого Фараона» купить крокодила хотел банк и еще одна компания. Последняя ставка, сделанная под конец торгового дня — 4050 рублей. Получается, в ходе торгов крокодил подорожал в 2,3 раза.

На сайте компании «Золотой Фараон» сообщается, что она занимается организацией азартных игр. Новый владелец обещает в ближайшее время рассказать, чем его заинтересовал крокодил и что он будет делать с животным.

Ранее крокодил принадлежал фирме «Аутсорсинг Корпорейшн», которая находится в процессе ликвидации. В последнее время он жил в Минском зоопарке.

Первый раз на торги Данди выставили 30 июля за 2000 рублей. В них участвовал единственный покупатель, который в итоге не подтвердил заключение сделки. После этого стоимость крокодила снизили до 1800 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com