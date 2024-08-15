В Курской области объявлена срочная эвакуация еще одного района 4 15.08.2024, 8:53

3,248

В нем живут 18 тысяч жителей.

Поздно вечером власти РФ объявили экстренную эвакуацию жителей Глушковского района Курской области. Вечером в среду, 14 августа, глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев выступил со срочным заявлением. Он объявил экстренную эвакуацию местного населения. Сообщение было опубликовано в его официальном аккаунте в соцсети, передает Dialog.UA.

«Внимание! Срочная эвакуация Глушковского района в село Заданное», - написал чиновник РФ.

Судя по всему, Золотарев допустил опечатку. Вероятно, он имел в виду село Званное. Речь идет об обязательной эвакуации. Людей призывают выехать в село за 5 км от райцентра.

Координирование процесса выезда на себя возьмут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра «Патриот». Причины экстренной эвакуации российский чиновник не указал.

Однако известно, что на этих территориях идут активные боевые действия.

14 августа появилась информация, что ВСУ взяли под свой контроль села Внезапное и Новоивановка в данном районе.

По данным на 2022 год, численность населения Глушковского района Курской области составляло около 18 тысяч человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com