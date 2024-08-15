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Захарова бежит на колокольню и мечется среди веревок

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 15.08.2024, 11:39
  • 5,438
Захарова бежит на колокольню и мечется среди веревок

Лавров мрачно молчит, маской повесив на плечи тяжелый вытянутый череп.

Пресс-алкаше МИД Захарова накинулась на Германию. Комментируя немецкий «указ о традициях», который регламентирует культуру памяти в бундесвере, Захарова углядела там бывших гитлеровских военных. Представитель минобороны Германии сказал, что они «участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого».

Но разве Захарову подобные соображения способны вразумить? Она ринулась в атаку, породив смешной образ: «Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась».

Давайте, Захарова. Кто мешает? Представляете картину – Захарова корячится на колокольню и мечется там среди веревок, словно герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию», порождая колокольные звуки.

Внизу стоят в недоумении Путин и Лавров. «Опять, что ли, напилась?» - спрашивает Путин, взглянув на Лаврова. Тот мрачно молчит, маской повесив на плечи тяжелый вытянутый череп, пожевывает губами, словно лошадь.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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