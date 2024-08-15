«Путин должен быть очень зол» 4 15.08.2024, 12:51

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В США сравнили наступление ВСУ в Курской области с провалом «блицкрига» РФ в начале войны.

Официальные лица в Вашингтоне стали демонстрировать все больше поддержки Украине по мере успешного продвижения ее войск в Курской области, пишет Politico. Провал обороны и неспособность российской армии быстро освободить территорию сильно ударили по Владимиру Путину, считают американские политики и снова призывают активнее снабжать Украину оружием.

Сенатор-демократ Ричард Блументал, который на этой неделе встречался с Владимиром Зеленским, сказал изданию: «неспособность защитить Россию можно сравнить с провалом, который заставил ее отступить два с половиной года назад», когда путинские войска в начале войны намеревались взять Киев «за три дня», но были разбиты на подступах к столице и вынуждены оставить многие захваченные территории.

Украинские подразделения «действовали исключительно умело», согласовав действия различных родов войск, включая артиллерию и наземные силы, – именно так действуют войска США, этому американские инструкторы обучали украинцев, которым до сих пор не удавалось успешно организовать общевойсковую операцию, добавил Блументал: «Это не просто трюк, это серьезная военная операция, которая была блестяще проведена, очень смелая и дерзкая по своей концепции».

С российской же стороны это провал по всем статьям – «в командовании, разведке, ведении боя, решительности», отметил сенатор: «Могу себе представить, что Путин очень зол».

Associated Press тоже проводит сравнение с успешными операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 г.: «Съемки с поля боя, на которых видны колонны уничтоженной российской техники, напоминают об успешных контрнаступлениях Украины в 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях. Эти съемки – бальзам на сердце украинцев, дух которых был подорван неудачным контрнаступлением летом 2023 г. и территориальными потерями на востоке страны в последние несколько месяцев».

Вторжение в Курскую область «создает настоящую дилемму для Путина», заявил во вторник президент Джо Байден. По его словам, Белый дом «поддерживает с украинцами прямые, постоянные контакты». «Я регулярно обсуждаю ее со своими сотрудниками, наверное, каждые 4-5 часов в последние 6-8 дней», – отметил Байден.

Если бы Киев посвятил Вашингтон в свои планы, администрация Байдена, опасаясь эскалации, могла бы возражать против вторжения, но сейчас американские военные «впечатлены и слегка шокированы» операцией ВСУ, «потому что она так хорошо проведена», сказал Блументал Politico. А республиканец Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, покритиковал Белый дом за излишнюю осторожность в вопросе военной помощи Киеву: «Думаю, это послание от украинцев: смотрите, если вы дадите нам то, что нужно для победы, мы победим».

Президент Владимир Зеленский снова заявил в среду, что Украине необходимо больше ракет и Киев «продолжает работать с нашими партнерами по решениям в сфере дальнобойных вооружений». «Чем смелее будут решения наших партнеров, тем меньше сможет сделать Путин», – сказал Зеленский.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал «дать им оружие, которое им нужно, чтобы победить в войне, которую они не могут проиграть».

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил:

«В бессмысленной, тщеславной войне Путин убил десятки тысяч россиян, добился расширения НАТО, в том числе вдоль гигантской границы с Финляндией, дал мятежникам подойти к Москве [во время бунта Евгения Пригожина в 2023 г.], а теперь позволил вторгнуться в Россию впервые с 1941 г. Возможно, россиянам пора переосмыслить, насколько Путин полезен для их безопасности».

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