закрыть
15 августа 2024, четверг, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин должен быть очень зол»

4
  • 15.08.2024, 12:51
  • 2,488
«Путин должен быть очень зол»

В США сравнили наступление ВСУ в Курской области с провалом «блицкрига» РФ в начале войны.

Официальные лица в Вашингтоне стали демонстрировать все больше поддержки Украине по мере успешного продвижения ее войск в Курской области, пишет Politico. Провал обороны и неспособность российской армии быстро освободить территорию сильно ударили по Владимиру Путину, считают американские политики и снова призывают активнее снабжать Украину оружием.

Сенатор-демократ Ричард Блументал, который на этой неделе встречался с Владимиром Зеленским, сказал изданию: «неспособность защитить Россию можно сравнить с провалом, который заставил ее отступить два с половиной года назад», когда путинские войска в начале войны намеревались взять Киев «за три дня», но были разбиты на подступах к столице и вынуждены оставить многие захваченные территории.

Украинские подразделения «действовали исключительно умело», согласовав действия различных родов войск, включая артиллерию и наземные силы, – именно так действуют войска США, этому американские инструкторы обучали украинцев, которым до сих пор не удавалось успешно организовать общевойсковую операцию, добавил Блументал: «Это не просто трюк, это серьезная военная операция, которая была блестяще проведена, очень смелая и дерзкая по своей концепции».

С российской же стороны это провал по всем статьям – «в командовании, разведке, ведении боя, решительности», отметил сенатор: «Могу себе представить, что Путин очень зол».

Associated Press тоже проводит сравнение с успешными операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 г.: «Съемки с поля боя, на которых видны колонны уничтоженной российской техники, напоминают об успешных контрнаступлениях Украины в 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях. Эти съемки – бальзам на сердце украинцев, дух которых был подорван неудачным контрнаступлением летом 2023 г. и территориальными потерями на востоке страны в последние несколько месяцев».

Вторжение в Курскую область «создает настоящую дилемму для Путина», заявил во вторник президент Джо Байден. По его словам, Белый дом «поддерживает с украинцами прямые, постоянные контакты». «Я регулярно обсуждаю ее со своими сотрудниками, наверное, каждые 4-5 часов в последние 6-8 дней», – отметил Байден.

Если бы Киев посвятил Вашингтон в свои планы, администрация Байдена, опасаясь эскалации, могла бы возражать против вторжения, но сейчас американские военные «впечатлены и слегка шокированы» операцией ВСУ, «потому что она так хорошо проведена», сказал Блументал Politico. А республиканец Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, покритиковал Белый дом за излишнюю осторожность в вопросе военной помощи Киеву: «Думаю, это послание от украинцев: смотрите, если вы дадите нам то, что нужно для победы, мы победим».

Президент Владимир Зеленский снова заявил в среду, что Украине необходимо больше ракет и Киев «продолжает работать с нашими партнерами по решениям в сфере дальнобойных вооружений». «Чем смелее будут решения наших партнеров, тем меньше сможет сделать Путин», – сказал Зеленский.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал «дать им оружие, которое им нужно, чтобы победить в войне, которую они не могут проиграть».

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил:

«В бессмысленной, тщеславной войне Путин убил десятки тысяч россиян, добился расширения НАТО, в том числе вдоль гигантской границы с Финляндией, дал мятежникам подойти к Москве [во время бунта Евгения Пригожина в 2023 г.], а теперь позволил вторгнуться в Россию впервые с 1941 г. Возможно, россиянам пора переосмыслить, насколько Путин полезен для их безопасности».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников