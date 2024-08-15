Фанаты «Гомеля» и минского «Динамо» устроили драку 15.08.2024, 18:17

Иллюстративное фото

Чем все закончилось.

Инцидент произошел в Гомеле после матча между местной командой и минским «Динамо». Четверо фанатов «Гомеля» отняли атрибутику у гостей из Минска и сильно избили потерпевших, сообщает БелТА со ссылкой на прокуратуру Заводского района Минска. Обвиняемым инкриминировано совершение злостного хулиганства и назначены тюремные сроки.

Нападение произошло на стоянке у торгового центра. Нападавшие специально следовали за минскими фанатами, чтобы отобрать клубные шарфы, майки и балаклавы и затеять драку. Пострадавшим были нанесены многочисленные удары, один из них получил менее тяжкое телесное повреждение. Сообщается, что избиение фанатов продолжалось даже после того, как потерпевшие упали на землю. Среди потерпевших болельщиков «Динамо-Минск» присутствовали двое несовершеннолетних.

По результатам суда зачинщики драки были признаны виновными. Троим из них назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения, а одному — 3 года лишения свободы (фигурант дела ранее уже был судим). В то же время ко всем обвиняемым была применена амнистия: они были освобождены от отбытия наказания сроком на один год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com