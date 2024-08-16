WP: ВСУ вошли не только в Курскую область РФ 1 16.08.2024, 8:12

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Москва это скрывает.

Украинские военные закрепились на занятых позициях в Курской области, но, по заявлениям самих бойцов ВСУ, бои идут и в других регионах России, например, на Белгородщине. Об этом сообщают аналитики издания The Washington Post.

На Сумщине, где лечатся раненые бойцы ВСУ, они заявили о деталях спецоперации в России и рассказали, что боевые действия в РФ ведутся не только на Курском направлении. Просто власти России не сообщают о других наземных операциях.

Аналитики издания заявили, что такая ситуация кардинально меняет восприятие войны и ее масштабы на территории страны-агрессора. Если позиция Украины ранее считалась сложной и проигрышной, то сегодняшние успехи на фронте доказывают обратное.

«В отличие от относительно легкого времени, которое было у украинских войск в Курске - включая новости о плене еще 100 российских солдат - бои в Белгороде были ожесточенными», - сообщили в The Washington Post.

Детали журналистам рассказал боец с позывным «Хакер». Он сообщил, что его подразделение получило приказ пересечь государственную границу и войти на территорию РФ через населенный пункт Колотиловка. По словам военного, тогда он подумал, что это сумасшедший шаг, ведь продвижение предполагалось днем.

В отличие от быстрого продвижения через Курск, войска в Белгороде, казалось, были готовы к прибытию ВСУ. Район был укреплен противотанковыми заграждениями «зубы дракона» и сильно заминирован, и войска почти сразу подверглись интенсивной атаке артиллерии, беспилотников и авиаударов.

Также «Хакер» сообщил, что вся его группа получила ранения и ситуация была очень сложной, однако медленно, но уверенно ВСУ продвигались вперед и смогли закрепиться в российских окопах.

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