Коллапс на Дальнем Востоке: почти два миллиона россиян остались без света 3 16.08.2024, 13:49

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Обесточен Владивосток и ряд крупных городов.

В Приморском крае РФ произошло масштабное отключение электроэнергии: без света остались Владивосток, Надеждинск, Фокино, Находка, Артем, Барабаш, Уссурийск и другие районы, сообщает местное издание Primamedia.

По данным «Восток-медиа», только во Владивостоке было обесточено 2 тыс. жилых домов. Всего без света оказались 1,8 млн человек, уточняет телеграм-канал Shot.

В правительстве региона заявили, что отключение электроэнергии было зафиксировано на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). «Произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. <…> Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы — примерно час», — уточнили в правительстве.

В Приморской ГРЭС сообщили, что из-за замыкания оборудования сетей ВСК сработала защита на блоках 1, 6 и 3, на данный момент осуществляется перезапуск блоков. «В течение часа свет восстановят», — пообещали в ГРЭС.

Как пишет Primamedia, после отключения света у жителей Приморья возникли проблемы с мобильным интернетом. В регионе также не работают банкоматы и светофоры, отмечает «Сибирь.Реалии». Из-за неработающих светофоров на дорогах в Приморском крае зафиксированы «массовые случаи» ДТП, пишет Shot.

В РЖД сообщили, что в связи с отсутствием внешнего электроснабжения движение поездов в регионе приостановлено. Компания пообещала вместе с местными властями организовать альтернативные варианты перевозок.

При этом аэропорты Приморья, в том числе во Владивостоке, работают штатно. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию, заверил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме, уточнили в правительстве Приморья. Однако, по данным Shot, электричества нет в Дальневосточном окружном медицинском центре.

Перед массовым отключением электроэнергии и. о. министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО ДРСК провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи, сообщало региональное Минэнерго.

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