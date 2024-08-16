Цена нефти Brent опустилась ниже $79 16.08.2024, 18:10

Впервые с 9 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,99%, до $78,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Ниже отметки $79 баррель Brent торгуется впервые с 9 августа 2024 года.

Контракты на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 3,2%, до $74,53 за баррель.

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