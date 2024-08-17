закрыть
17 августа 2024, суббота, 9:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Курскую область захлестнула волна ненависти к кадыровцам

  • 17.08.2024, 9:26
  • 4,540
Эксперт: Курскую область захлестнула волна ненависти к кадыровцам

Местные жители и российские срочники сообщают ВСУ, где их можно найти.

Военнослужащий, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Михаил Макарук в интервью Radio NV рассказал о волне ненависти к кадыровцам, которая возникла в Курской области.

В эфире Radio NV Макарук отметил, что в начале операции в Курской области России случаи, когда российские срочники и местные жители сообщали Силам обороны, где можно найти кадыровцев, были редкими.

«Впоследствии, когда мы начали нашу медийную кампанию, [поняли], что людям это интересно, мы больше ее распространили и это начало давать свои плоды», — добавил представитель InformNapalm.

По его словам, «волна ненависти к кадыровцам» началась «поскольку увидели, что они никакие не воины, а обычные трусы, которые убегают». Макарук подчеркнул, что «хваленные кадыровцы в амуниции, экипировке просто убегают», оставляя закрывать границу против профессиональной и мощной украинской армии, необученных срочников в возрасте от 17 до 19 лет, «грубо говоря, детей».

«Как сказала местная жительница: «Они просто бросают наших детей на мясо». Впоследствии эта информационная кампания распространилась и начали предоставлять информацию также обычные срочники с целью мести за те издевательства, которые были. Неоднократно фиксировались случаи изнасилований российских срочников на территории Курской, Белгородской областей», — добавил спикер InformNapalm.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин