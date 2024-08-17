Эксперт: Курскую область захлестнула волна ненависти к кадыровцам 17.08.2024, 9:26

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Местные жители и российские срочники сообщают ВСУ, где их можно найти.

Военнослужащий, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Михаил Макарук в интервью Radio NV рассказал о волне ненависти к кадыровцам, которая возникла в Курской области.

В эфире Radio NV Макарук отметил, что в начале операции в Курской области России случаи, когда российские срочники и местные жители сообщали Силам обороны, где можно найти кадыровцев, были редкими.

«Впоследствии, когда мы начали нашу медийную кампанию, [поняли], что людям это интересно, мы больше ее распространили и это начало давать свои плоды», — добавил представитель InformNapalm.

По его словам, «волна ненависти к кадыровцам» началась «поскольку увидели, что они никакие не воины, а обычные трусы, которые убегают». Макарук подчеркнул, что «хваленные кадыровцы в амуниции, экипировке просто убегают», оставляя закрывать границу против профессиональной и мощной украинской армии, необученных срочников в возрасте от 17 до 19 лет, «грубо говоря, детей».

«Как сказала местная жительница: «Они просто бросают наших детей на мясо». Впоследствии эта информационная кампания распространилась и начали предоставлять информацию также обычные срочники с целью мести за те издевательства, которые были. Неоднократно фиксировались случаи изнасилований российских срочников на территории Курской, Белгородской областей», — добавил спикер InformNapalm.

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