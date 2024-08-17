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Роман Свитан: Для ВСУ открыт путь на Москву

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  • 17.08.2024, 9:56
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Роман Свитан: Для ВСУ открыт путь на Москву

Операция в Курской области способна «утопить» Путина.

На сайте «Главред» состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Вооруженных сил Украины Романом Свитаном.

Эксперт рассказал, почему потуги России остановить украинские войска в Курской области бесперспективны, начнутся ли бои в Белгородской и Брянской областях и почему для ВСУ открыт путь в «край непуганых идиотов» – на Москву.

— Какие военные задачи решает вхождение украинской армии в Курскую область? В чем замысел военного командования?

— Курская операция нацелена на создание санитарной зоны, и это основная задача. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность Сумщины, прилегающей к Курской области РФ. Ведь в Судже была собрана группировка войск противника численностью несколько тысяч человек. Россияне планировали в Сумской области провести примерно такую же операцию, как и на Харьковщине. О подготовке этой операции мы неоднократно слышали на протяжении последних месяцев, просто у россиян не доходили руки до этого направления. И вот когда противник начал разворачивать боевые порядки, было решено нанести превентивный удар и создать санитарную зону на российской территории.

Это минимальная задача, и она уже выполнена на 100%, причем на отлично. Эта задача решена с высоким мастерством и профессионализмом. Наши войска просочились среди развернутых порядков россиян, выключив им радиосвязь, и развеяли российскую группировку, которая угрожала Сумам со стороны Суджи. И сейчас создается санитарная зона.

Санитарная зона – это фортификационные сооружения, серьезный укрепрайон с полосой обеспечения и минными полями. Хочу подчеркнуть, что минные поля будут на российской территории, и эти «подснежники» они еще лет сто будут выковыривать.

Если будет расширена география зоны, подконтрольной ВСУ, на территории РФ, то линия фронта уменьшится. Ведь линия границы ломаная и составляет порядка 600 км, а с расширением санитарной зоны линия фронта уменьшится до 400 км. А сейчас уже примерно 60 км из этих 400 км обозначено.

Дальнейшее расширение географии позволит нам удержать это направление. Это первая задача, которую мы выполняем операцией в Курской области: уничтожили группировку противника там и создаем санитарную зону.

Все это заставит российское военное руководство остановить наступление на восточном фронте, снять оттуда резервы и перебросить их на северный фронт, чтобы попытаться защитить Москву. И это наша вторая задача, которая уже решается. Направление на Москву – это край непуганых идиотов: там абсолютно пусто, можно сгонять на Москву и вернуться оттуда в течение суток, не встретив практически ни одного блокпоста. Только сейчас в районе столицы россияне начинают организовывать блокпосты.

Третья задача – уничтожение российских логистических цепочек переброски военной техники, амуниции и топлива. В районе Суджи проходит железная дорога из Беларуси на Белгород и на юг вообще. То есть топливо с Мозырского НПЗ в Белгород шло как раз мимо Суджи. Сейчас этот поток перекрыт.

Четвертая задача, которая будет решена, если россияне не отреагируют серьезно (а пока с их стороны серьезности не видно) – это выход ВСУ на Курскую АЭС, уничтожение генерации и энергораспределения. Это будет примерно зеркальное действие, подобное тому, что россияне сделали с Запорожской АЭС. Саму АЭС подвергать ударам мы не будем, ведь это ядерный объект, и его никто трогать не станет. А вот трансформаторы, фидера, линии электропередач – все это может быть уничтожено и отключено. Такие действия приведут к тому, что реакторы будут заглушены и переведены в «холодный» режим, как сейчас на ЗАЭС.

— Какими будут политические последствия операции в Курской области для Путина и его режима?

— Если найдется «мальчик», который скажет, что «король голый», тогда могут быть серьезные последствия. Если такого «мальчика» не найдется, и он не укажет пальчиком на то, что Путин без защиты, то вряд ли что-то будет.

В ближайшее время увидим.

Думаю, что скоро начнется дальнейшее «движение Пригожина», то есть тех частных компаний, за которыми стоят серьезные финансисты, включая, в том числе, российских олигархов, которые могут сейчас таких «мальчиков» развернуть в сторону Путина и повторить поход на Москву.

Не все так просто с принятым российским руководством решением о создании линии обороны вокруг Москвы. Она явно создается не для того, чтобы остановить прорвавшиеся ДРГ. Сейчас в России пытаются создать линию обороны вокруг столицы как раз от таких групп частных военных компаний, которые могут сказать, что король голый, и провести определенную операцию по смещению Путина. Все это будет понятно в течение недели.

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