Что почем на минской Комаровке в августе 17.08.2024, 18:25

Арбузы — по два рубля за килограмм.

Август — самый урожайный месяц на минской Комаровке. На прилавках как никогда много даров природы по привлекательным ценам. «Минск-Новости» оценили ассортимент на рынке и узнало, что чаще всего покупают горожане.

Продавцы признаются: покупателей хватает, причем с утра и до самого закрытия. В последний месяц лета горожане чаще всего отдают предпочтение белорусским овощам, свежей зелени и ягодам. На втором месте — фрукты, в том числе привозные.

У прилавков с овощами многолюдно. Спрос есть не только на популярные томаты и огурцы. Баклажаны и кабачки минчане также охотно покупают. Самое выгодное предложение — рубль за кило. Отечественная белокочанная капуста обойдется немного дороже — 1,9−2,5 рубля. Цветную отдают от 6 рублей, крупный батат — за 18−19, брокколи — за 11, стручковую фасоль — за 5. Свеклу удастся отыскать за 1,99−4, морковь — за 1,5 рубля, килограмм картофеля стоит от 90 копеек. Правда, молодой отдают от 2−3 рублей. Кукуруза появилась на прилавках еще в июле, но до сих пор пользуется популярностью у покупателей. За нее просят от 2,9 рубля.

Нередко жители столицы берут и репчатый лук. Его можно найти за 2−4 рубля, но есть варианты дороже — до 25 рублей. Крупные перцы стоят от 4,9 до 9 рублей за килограмм, грунтовые сорта обойдутся дешевле — от 2,9. Не теряет популярности и редис. За него продавцы просят от 2,5 до 4 рублей за пучок.

Помидоры на рынке по-прежнему продают всех форм, сортов, цветов и размеров. Спрос на них не уменьшается. Кстати, ценник в разы приятнее, чем в столичных супер- и гипермаркетах, — от 2 до 6 рублей. За аккуратные черри придется выложить от 6−8.

Растет спрос и на огурцы. Их можно купить за 2,5−3,9 рубля. Чеснок — все еще дорогое удовольствие. Цена варьируется от 13 до 20 рублей. Правда, некоторые продавцы просят 1,5 рубля за штуку.

Вкусные ягоды также нередко оказываются в списках покупок жителей столицы. Вишня практически пропала с прилавков, черешня еще встречается, но уже не так часто. За кило последней придется выложить 19,9 рубля. За такое же количество малины просят заплатить от 7,5, голубики — 12,9, клубники — 11,9. Вновь появилась на Комаровке брусника. Цена — 9,9 за килограмм.

Ананасы реализуют от 6,5 рубля. Абрикосы продают за 6,9−13,5. Цены на грейпфруты и апельсины заметно выросли — с 3,9 в мае до 10−15 в августе. Минчане их берут все реже. Лимоны и лаймы покупают активнее — за 9 и 35 рублей соответственно. Что касается мандаринов, то они временно пропали с прилавков.

Любимые многими бананы минчане охотно приобретают в любое время года. Правда, найти их удастся нечасто, зато стоимость намного приятнее, чем в магазинах города, — от 5 рублей. Аккуратные и крупные гроздья винограда различных сортов также привлекают внимание покупателей. За кило продавцы просят от 12 до 25 рублей. Популярные персики и нектарины отдают от 7−8, сливы — от 4,9.

Все еще удастся отыскать на рынке и гранат. За привезенные из Турции плоды нужно заплатить 40 рублей за килограмм. Полезные киви можно найти от 7,8 до 40 рублей, за 100 граммов маракуйи придется выложить 8,5 рубля. Сочные и сладкие груши реализуют от 5,5 рубля, яблоки — за 2,5−19,9 в зависимости от сорта.

Все чаще минчане покупают дыни и арбузы. Стоимость выше, чем в августе прошлого года, но все равно вполне приемлемая — от 3,5 и от 2 рублей соответственно.

Зелени на прилавках, как всегда, хватает. Аккуратные пучки по 100 граммов реализуют от 89 копеек до 5 рублей. Так, рукколу продают от 2,5 рубля, кинзу — от 3, салат и шпинат — за 1,9, базилик — за 9,9, щавель — за 1,5.

Пользуются спросом и грибы. Килограмм лисичек продавцы предлагают купить за 7−9 рублей.

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