закрыть
17 августа 2024, суббота, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что почем на минской Комаровке в августе

  • 17.08.2024, 18:25
Что почем на минской Комаровке в августе

Арбузы — по два рубля за килограмм.

Август — самый урожайный месяц на минской Комаровке. На прилавках как никогда много даров природы по привлекательным ценам. «Минск-Новости» оценили ассортимент на рынке и узнало, что чаще всего покупают горожане.

Продавцы признаются: покупателей хватает, причем с утра и до самого закрытия. В последний месяц лета горожане чаще всего отдают предпочтение белорусским овощам, свежей зелени и ягодам. На втором месте — фрукты, в том числе привозные.

У прилавков с овощами многолюдно. Спрос есть не только на популярные томаты и огурцы. Баклажаны и кабачки минчане также охотно покупают. Самое выгодное предложение — рубль за кило. Отечественная белокочанная капуста обойдется немного дороже — 1,9−2,5 рубля. Цветную отдают от 6 рублей, крупный батат — за 18−19, брокколи — за 11, стручковую фасоль — за 5. Свеклу удастся отыскать за 1,99−4, морковь — за 1,5 рубля, килограмм картофеля стоит от 90 копеек. Правда, молодой отдают от 2−3 рублей. Кукуруза появилась на прилавках еще в июле, но до сих пор пользуется популярностью у покупателей. За нее просят от 2,9 рубля.

Нередко жители столицы берут и репчатый лук. Его можно найти за 2−4 рубля, но есть варианты дороже — до 25 рублей. Крупные перцы стоят от 4,9 до 9 рублей за килограмм, грунтовые сорта обойдутся дешевле — от 2,9. Не теряет популярности и редис. За него продавцы просят от 2,5 до 4 рублей за пучок.

Помидоры на рынке по-прежнему продают всех форм, сортов, цветов и размеров. Спрос на них не уменьшается. Кстати, ценник в разы приятнее, чем в столичных супер- и гипермаркетах, — от 2 до 6 рублей. За аккуратные черри придется выложить от 6−8.

Растет спрос и на огурцы. Их можно купить за 2,5−3,9 рубля. Чеснок — все еще дорогое удовольствие. Цена варьируется от 13 до 20 рублей. Правда, некоторые продавцы просят 1,5 рубля за штуку.

Вкусные ягоды также нередко оказываются в списках покупок жителей столицы. Вишня практически пропала с прилавков, черешня еще встречается, но уже не так часто. За кило последней придется выложить 19,9 рубля. За такое же количество малины просят заплатить от 7,5, голубики — 12,9, клубники — 11,9. Вновь появилась на Комаровке брусника. Цена — 9,9 за килограмм.

Ананасы реализуют от 6,5 рубля. Абрикосы продают за 6,9−13,5. Цены на грейпфруты и апельсины заметно выросли — с 3,9 в мае до 10−15 в августе. Минчане их берут все реже. Лимоны и лаймы покупают активнее — за 9 и 35 рублей соответственно. Что касается мандаринов, то они временно пропали с прилавков.

Любимые многими бананы минчане охотно приобретают в любое время года. Правда, найти их удастся нечасто, зато стоимость намного приятнее, чем в магазинах города, — от 5 рублей. Аккуратные и крупные гроздья винограда различных сортов также привлекают внимание покупателей. За кило продавцы просят от 12 до 25 рублей. Популярные персики и нектарины отдают от 7−8, сливы — от 4,9.

Все еще удастся отыскать на рынке и гранат. За привезенные из Турции плоды нужно заплатить 40 рублей за килограмм. Полезные киви можно найти от 7,8 до 40 рублей, за 100 граммов маракуйи придется выложить 8,5 рубля. Сочные и сладкие груши реализуют от 5,5 рубля, яблоки — за 2,5−19,9 в зависимости от сорта.

Все чаще минчане покупают дыни и арбузы. Стоимость выше, чем в августе прошлого года, но все равно вполне приемлемая — от 3,5 и от 2 рублей соответственно.

Зелени на прилавках, как всегда, хватает. Аккуратные пучки по 100 граммов реализуют от 89 копеек до 5 рублей. Так, рукколу продают от 2,5 рубля, кинзу — от 3, салат и шпинат — за 1,9, базилик — за 9,9, щавель — за 1,5.

Пользуются спросом и грибы. Килограмм лисичек продавцы предлагают купить за 7−9 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин