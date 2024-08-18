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«Российский офицер готовил покушение на Путина»

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  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 18.08.2024, 11:07
  • 10,448
«Российский офицер готовил покушение на Путина»

Даже от завязки этого сюжета волосы становятся дыбом.

Позавчера, ближе к вечеру, в российских пабликах появилось то, что мы ожидали еще несколько дней назад и было очень интересно, в какой форме это проявится. Дело в том, что Курская операция, явно неудачная и тревожная для Москвы, вызвала откровенные драки между сапогами конторскими. Хотя повод здесь просто исключительный, но накидывать друг на друга им не с руки. Скрипя зубами, закадычные друзья так и не решились вцепиться друг другу в глотку, хотя очень хотели это сделать.

В самом деле, военные провалили отражение атаки, а конторские прозевали сам факт подготовки и начало этой операции. Поэтому в такой ситуации только начни накидывать друг на друга и плохо будет обоим. Но как говорил Штирлиц, всегда запоминается то, что было сказано последним. И поскольку конторские всегда были хитрее, они просто обязаны были выдать что-то такое, чего сапоги сделать точно не могут. И они это сделали.

Как оказалось, героическими усилиями ФСБ и ФСО, удалось предотвратить покушение на царя. Причем, оно уже было практически готово и сорвать его удалось в последний момент. А все же помнят, какая волна сочувствия к Трампу образовалась после странного покушения на него в Пенсильвании. Понятно, что здесь дело не дошло до стрельбы или до чего-то подобного, злоумышленников разоблачили намного раньше, чем они смогли бы реализовать свой зловещий замысел. В итоге, появились вот такие описания этого душераздирающего детектива:

«На Путина готовилось покушение. К счастью, попытка провалилась. Информацию о покушении нам сообщили четыре проверенных источника в ФСБ. По их словам, президента хотели застрелить или взорвать во время одного из публичных мероприятий с его участием.

«Злоумышленники готовили покушение на съемной квартире в одном из районов Москвы. Там они собрали взрывчатку, две снайперские винтовки и несколько единиц автоматического оружия. Там же была пресечена попытка покушения. Замысел преступников, к счастью, провалился», – рассказал один из наших собеседников».

Даже от завязки этого сюжета, уже волосы в жилах становятся дыбом. Но понятно, что такую доблесть конторские не могут взять только себе в актив, поскольку личная охрана Путина может высказать свое фе. Раз так, то надо брать в долю и охранников, что и случилось. Из подробностей следует, что первичную информацию о готовящимся покушении дал как раз сотрудник ФСО, который знал лично одного из потенциальных убийц, и общаясь с ним, заподозрил что-то неладное. Только это делает историю про собаку Баскервилей безобидной, как сказка про Белоснежку и ее семь гномов.

Как ни крути, а сюжет о том, что двое чудаков, один из которых охранник Путина, а другой – диверсант или террорист, общаются между собой как приятели, уже заслуживает Оскара. Следует заметить, что у кого-то в конторе фантазия работает неплохо, хоть и не идеально. По крайней мере, здесь соблюден принцип избыточности деталей. Когда нужно кому-то загрузить какую-то дичь, то правдоподобность создают как раз мелкие детали, вроде бы прямо не касающиеся предмета. В итоге, получилось вот такое подробное описание того, как и в каких условиях готовилась это покушение:

«По словам другого, покушение готовили двое – активный участник одной из правых радикальных группировок и офицер ВС РФ. Преступников удалось вычислить благодаря сотруднику ФСО – он был в дружеских отношениях с одним из злоумышленников, и через него они пытались подобраться ближе к Путину. Оба участника возможного покушения были ликвидированы при попытке задержания, так как пытались оказать сопротивление. С сотрудником ФСО, который раскрыл преступный замысел, проводятся следственные действия. В квартире, которую сняли преступники, найден дневник радикала. Там он писал, что президент якобы не справляется со своими обязанностями, пустил украинскую армию в Курскую область и якобы пустит дальше, а Россия в результате распадется на несколько частей и потеряет территории».

Как говорил Шерлок Холмс, нет ничего важнее деталей, и из этих деталей следует, что как и американский стрелок, эти двое тоже никак не могли определиться с тем, как они хотят казнить свою жертву – застрелить из двух снайперских винтовок или все же взорвать. Американский коллега решил стрелять, а эти были только в процессе. Тем не менее, в этот рассказ аккуратно вплетается мелкая деталь, мол, стрелки все это дело готовили на съемной квартире. Можно только представить, чтобы случилось если бы квартира была не съемной. А так – эта деталь сразу дает ответы на множество вопросов. Ну и куда же без намека на заказчиков этого грязного покушения? Там это расписывают так:

«В ФСБ отмечают: скорее всего, за злоумышленниками стоял кто-то влиятельный, «человек или группа людей, которые хотят дестабилизации ситуации в России ради своих интересов». Так ли это, пока сложно точно сказать в связи с ликвидацией преступников. Но силовики обещают найти всех, причастных к этому страшному преступлению, которое, к счастью, было сорвано. Официально информацию решили не сообщать, чтобы не будоражить общество, которому и так сейчас сложно. «Но через вас мы хотим передать четкое послание всем, кто хотел убить Владимира Владимировича. Мы вас найдем. Никакие посты, деньги или погоны вас не защитят», – добавил по этому поводу один из источников в ФСБ».

Неправда ли – сурово? И главное, когда год назад колонна Вагнера шла к Москве, никаких таких суровых заявлений конторские не делали. Да, они предприняли некоторые действия и как говорят, скупили практически все памперсы самого крупного размера, но заявлений не делали. Тем более, таких грозных.

А мы имеем собственные источники, которые сообщили несколько другие детали происшествия. Уже что там случилось со злоумышленниками, убили их или нет, мы такой информации не имеем. Зато есть информация о том, что никакой взрывчатки и снайперских винтовок на квартире обнаружено не было. Зато там были плетки, ремни, цепи, изделия и латекса из силикона, и огромная банка авиационного вазелина.

Разоблачил их не сотрудник охраны Путина, а ослик, обнаруженный на балконе этой самой квартиры. Если бы он стоял молча, то никто бы не услышал, что в этой квартире делается что-то подозрительное. А так, люди услышали звуки зверя и сообщили куда надо. Отсюда следует, что убийство путина планировалось несколько другим способом, с применением специально обученного ослика и вазелина. Эта версия кажется более вероятной и подходящей для данного случая.

И в итоге, просто отметим, что если Путин сглотнет конторскую версию о покушении на него, то дальше ему можно грузить сказки про старика и рыбку или про колобка. Это будет именно его уровень.

Anti-Colorados, Defence-Line

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