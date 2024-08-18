Автобус «Москва-Брест» слетел в кювет в Дзержинском районе 4 18.08.2024, 13:15

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Есть пострадавшие.

В Дзержинском районе Минской области автобус «Москва-Брест» с пассажирами попал в ДТП, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел сегодня около шести утра на дороге М1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации». Водитель 1973 года рождения не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и влетел придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров. Три человека госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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