«Ситуация вышла из-под контроля»: в Сети появился эмоциональный монолог чиновника из Курской области 1 18.08.2024, 15:36

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Он резко критикует федеральные власти.

В близком к российским силовикам Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» появилась запись эмоционального монолога Александра Гаркавенко, который возглавляет Гончаровский сельсовет Суджанского района Курской области. Российский чиновник рассказал о событиях перед нападением и в первые дни после нападения ВСУ.

После начала наступления украинских войск местные власти утверждали, что ничего страшного не происходит:

«Проблема в том, что двое суток Москве докладывали очень приятные новости, которые давали надежду. В это время мы очень сильно теряли территории».

Гаркавенко замечает, что был очень удивлен тем, как хорошо ориентировались на местности украинские войска:

«Я, можно сказать, местный житель, я так не ориентируюсь на местности, как ориентировались они. Я был просто поражен. Мне один человек объясняет, что они коптерами изучали последние два месяца всю местность. Ну как они лихо двигаются и по лесам, и по полевым дорогам».

По словам мужчины, украинские танки пошли через Куриловку по проселочной дороге, которая была выведена из хозяйственного пользования и соответствующим образом подготовлена к возможной атаке со стороны Украины. Как утверждает мужчина, «самое интересное, что таблички «мины» есть, а мин там нет. (…) Это бутафория».

Гаркавенко вспоминает:

«При эвакуации я встретил двух солдат срочной службы. У них было два рожка. Я спросил: это все, что осталось? Один ответил: «Нет. Это все, что у нас было», — и добавил: «Нам сказало командование продержаться сутки». Но мы их встретили на третьи сутки. Они бродили по лесу и наткнулись на нас. (…) Они рассказали, что связи у них не было никакой. Как только все началось ночью, их предупредили: «Не волнуйтесь. Сутки продержитесь. И там все будет хорошо».

Гаркавенко рассказывает о масштабе движения украинских войск:«Я приезжаю в Беловский район, начинаем эвакуацию людей из населенных пунктов, которые находятся на окраине района. Сегодня мы приезжаем в Плехово, завтра уже украинцы там. Мы приезжаем в Уланок, на следующий день украинцы уже там».

Мужчина эмоционально говорит, что был шокирован и удивлен тем, что вся гражданская власть не получала никакой информации и команды насчет того, что делать. 6 августа в 12 часов дня администрация Суджанского района проводила оперативное совещание. На ней ни слова не было об эвакуации.

«Глава администрации показывал своей областной власти, что ситуация под контролем. (…) Все будет нормально. Но когда я увидел эвакуацию документов из ФСБ и полиции, то понял всю серьезность ситуации, что она не контролируется», — рассказывает Гаркавенко.

По его словам, на следующий день был создан штаб в администрации Великосолдатского района: «Уже всех людей из администрации Суджанского района вывели. Никакая власть в Судже уже не работала. Все были (и голова района) в Великосолдатском и оттуда координировали, как можно вывезти людей из тех населенных пунктов, где еще украинцев нет».

По словам Гаркавенко, власти докладывали, что «все нормально, ситуация под контролем». Мэр Суджи, находясь в Великосолдатском районе, давал интервью, в котором рассказывал о том, что в городе «все спокойно». В то же время, как отмечает мужчина, невозможно было забрать четырнадцать тел погибших, которые находились на заправке возле населенного пункта Конопельки в двух километрах от Суджи, потому что он находился под контролем Украины».

Ровно через два дня, по словам мужчины, штаб был перенесен в Беловский район.

Как рассказывает Гаркавенко, глава администрации Беловского района Николай Волобуев на предложение главы районного многофункционального центра информировать население об эвакуации предложил размещать в соцсетях положительные отзывы как будто от довольных действиями администрации людей в ответ на шквал негатива.

«Я думаю, что должно в стране произойти, чтобы все эти петухи, которые по тридцать лет сидят, поняли: соберись и уйди, потому что война пришла. Нет, они в войне нашли лазейки, где комфортно себя чувствуют. (…) Они сидят в кабинетах и не боятся ничего. И самое главное — игнорируют все происходящее на земле», — эмоционально говорит Гаркавенко.

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