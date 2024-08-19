Настоящая голливудская история

Настоящая голливудская история1
- Александр Роднянский
- 19.08.2024, 10:08
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Вы наверняка видели эти кадры последней Олимпиады.
Красавица – чемпионка после победного прыжка в длину бросается на шею своему мужу.
Весь мир слышал и рукоплескал словам поддержки мужа, обнимавшего плачущую от радости и дикого напряжения жену.
История отношений этой пары олимпийских чемпионов – классический голливудский фильм, в правдивость которого зрители обычно не очень верят, но в финале обязательно плачут от умиления.
Но это правда.
Тара Дэвис и Хантер Вудхолл познакомились в 2017 году еще в старших классах школы.
Они встретились на юношеских соревнованиях по бегу в штате Айдахо.
Но был нюанс. Хантер родился с тяжелейшим заболеванием – фибулярной гемимелией (это врожденный дефект нижних конечностей, при котором отсутствует часть или вся малоберцовая кость). В возрасте 11 месяцев ему ампутировали обе ноги ниже коленей. Но это не остановило упорного мальчика – он начал бегать на протезах.
Когда Тара и Хантер впервые увидели друг друга на соревнованиях, Тара подошла и обняла юношу.
«Я вышла на трэк и сказала ему, что не знаю почему, но я просто должна тебя обнять», – рассказывала в интервью девушка.
Хантер вспоминал, что в тот момент он сказал себе: «я обязательно на ней женюсь».
Так начались их отношения.
Несмотря на то, что долгое время их роман был, как говорят сегодня, дистанционным (молодые люди поступили в разные университеты), в октябре 2022 года они поженились.
Хантер Вудхолл – спринтер, а Тара – прыгунья в длину. Вместе они уже были на Параолимпиаде в Токио, где Вудхолл выиграл бронзу, и в Рио-де-Жанейро, откуда он привез серебряную и золотую медаль.
А в этом году свою первую олимпийскую награду получила и Тара – в Париже она выиграла золото. Именно тогда она бросилась к мужу…
Теперь они снова поменяются местами – через десять дней начнется Параолимпиада.
Эту пару обожает пресса, у Тары и Хантера есть совместный
YouTube-канал с более чем 800 тысячами подписчиков, супруги рассказывают там о своей жизни, тренировках и подготовке к Олимпиаде.
Но главное – об удивительной истории любви.
Александр Роднянский, Telegram