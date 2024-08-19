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Ford показал роскошного и мощного конкурента Cadillac Escalade

  • 19.08.2024, 11:07
  • 1,396
Ford показал роскошного и мощного конкурента Cadillac Escalade

Кресла оснастили функциями вентиляции и массажа.

В США представили новый Lincoln Navigator 2025. Это уже пятое поколение роскошного рамного внедорожника от премиального подразделения Ford Motor. Подробности о главном конкуренте Cadillac Escalade рассказал focus.ua со ссылкой  на американского автопроизводителя.

Lincoln Navigator сохраняет знакомый силуэт, а вот его переднюю часть изменили в духе младшего брата Nautilus. Внедорожник получил широкую решетку радиатора с диодной подсветкой и продолговатые фары.

Как и прежде, Lincoln Navigator построен на рамной платформе Ford Expedition. Большой внедорожник будет предлагаться в стандартной и удлиненной версиях.

Салон Lincoln Navigator 2025 стал более современным. Руль приплюснут сверху и снизу, а на всю ширину передней панели растянут дисплей. Отдельный тачскрин заменяет переключатели климата.

Конечно же, Lincoln Navigator очень роскошен внутри. Его салон отделан кожей и деревом, подогрев есть на всех трех рядах кресел, а сиденья первого и второго рядов также получили электропривод, вентиляцию и массаж. Электроприводом оснащена и двухсекционная дверь багажника, нижнюю часть которой можно превратить в скамейку или столик для пикника.

Новый Lincoln Navigator сохранил 3,5-литровый V6 твин-турбо EcoBoost на 440 л.с. и 690 Н∙м, а также 10-ступенчатую автоматическую КПП. Улучшить комфорт езды призваны адаптивные амортизаторы.

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