Новый этап распада империи Валерий Пекар

19.08.2024, 11:39

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33 года назад СССР казался несокрушимым.

Империя казалась крепкой, имела мощный ядерный арсенал и половину стран мира в качестве сателлитов. За пять месяцев до этого состоялся референдум, на котором подавляющее большинство граждан проголосовало за сохранение СССР. В своих отчетах ЦРУ отмечало, что Советский Союз несокрушим, а его руководство намерено и способно преодолеть все текущие проблемы.

Через пять дней Украина провозгласила независимость.

Через четыре месяца Советский Союз прекратил существовать как политическая единица и геополитическая реальность. Его флаг над Кремлем был спущен, а его президент подал в отставку.

Анализируя причины распада СССР, кто-то указывает на субъективные факторы вроде Горбачева, Кравчука или Ельцина. Но один человек или даже трое не могут развалить могущественную империю, если она действительно могущественная. Очевидно, в основе лежат объективные причины: экономические проблемы, управленческие проблемы, военные неудачи, экологические катастрофы, падение идеологии, рост идентичностей и т. п.

Тогда империя выжила, прежде всего, из-за нежелания Запада позволить ее полный распад. Запад трижды спасал российскую империю в ХХ веке, утверждает словацкий исследователь Юрай Месик. Национальные (тогда автономные) республики провозгласили суверенитет, две из них — независимость, но РФ начала Чеченскую войну, и Запад стал на сторону империи, а все попытки независимости были задушены силой, угрозами, подкупом элит.

Сейчас имеем следующий этап распада империи, надеюсь, уже последний. Добавьте к факторам распада то, чего не было в 1991: изнурительную войну, санкции, конфликт с Западом, демографические проблемы, наличие интернета, позиции сильных игроков вроде Китая и Турции, наличие историй успеха наций, освободившихся в 1991.

Процесс распада империи медленный, но неотвратимый.

Валерий Пекар, «Фейсбук»

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