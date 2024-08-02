The Times: Как украинские партизаны тайно воюют с Путиным 2.08.2024, 16:14

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Они играют ключевую роль в изоляции Крыма.

Украинские партизаны воюют с Путиным на его собственной территории. Подпольная сеть диверсантов нацелена на российскую инфраструктуру в Крыму и за его пределами, пишет The Times.

Атеш работает везде

Молодой россиянин обеспокоенно суетился, нервничая перед свиданием. Он волновался не о девушке, она была лишь прикрытием для его миссии. Он думал, как сильно его будут пытать, если его поймают. Ему было поручено саботировать личный проект диктатора Владимира Путина: строительство новой железной дороги через оккупированную территорию на юге Украины для соединения Крыма с Россией.

В случае завершения строительства железная дорога позволит Кремлю быстро перебросить войска и тяжелую технику в Крым по суше, уменьшив зависимость от уязвимого Керченского моста.

Вооруженные силы Украины уже начали изолировать полуостров, дважды нанеся удар по мосту, уничтожив все три железнодорожные паромы, разбив Черноморский флот и нанеся удары по крымским авиабазам.

Строительство железной дороги Путина, о котором он громко объявил в марте, может помешать планам Киева сделать полуостров непригодным для россиян. Строятся новые участки пути, которые соединят существующие железные дороги из Мелитополя и Бердянска. Когда строительство будет завершено, железная дорога протянется более 500 км от города Шахты в Ростовской области России до Джанкоя в Крыму с сотнями километров соединительных путей.

Украинские партизаны говорят, что не допустят этого без боя. Несколько месяцев назад молодежь стала частью «Атеш» - подпольного движения сопротивления, которое боролось с Путиным на оккупированной территории и за рубежом. Его членов мотивирует частично ненависть к Кремлю, частично предложения денежного вознаграждения от украинских кураторов.

«Эти подонки уже убили моих одноклассников и друзей. В моем районе все, кто вернулся с войны, либо калеки, либо алкоголики», - рассказал один из партизан.

Переживая, что его также вскоре отправят на фронт, мужчина решил осуществить превентивную месть, сжегши жизненно важные релейные коробки вдоль завершенных частей железной дороги в Ростове.

«Прислали мне инструкцию, как сделать зажигательную смесь. Мне прислали точку на карте, в какой коробке и какая железная дорога. Испугался, конечно. Мы все боимся быть пойманными ФСБ», - сказал он.

Боец сопротивления запланировал прогулку со своим свиданием в месте вблизи своей цели, имея целью осуществить операцию на обратном пути. Если бы его поймали, думал он, он бы сказал, что провожал девушку. Во время свидания он разведывал местность, но девушка ничего не знала.

На обратном пути он поехал тем же маршрутом, но, подумав, что за ним следят, прыгнул в пассажирский поезд и уехал. Через несколько дней он попробовал еще раз, но снова провалил задание, его нервы сдали. Лишь с четвертой попытки россиянину это удалось.

«Я подошел к той коробке, убедился, что там никого нет 20 чертовых раз. Я пытался сделать это быстро, но я проверил 20 раз! Я подошел ближе к коробке. Я залил эту жидкость внутрь. Потом я сделал себе тропинку, чтобы не загореться. Бросил спичку. Она горит. Мой адреналин подскочил, и я взлетел!», - вспомнил партизан.

Парень присоединился к армии партизан-диверсантов, которые воюют с Путиным на его территории. Некоторые из них русские, некоторые украинцы, многие крымские татары или потомки тех, кто был рассеян советской империей в результате сталинской этнической чистки Крыма в 1944 году.

Игры с ФСБ

«Атеш» сильнее всего в самом Крыму, сказал один из координаторов группы, но простирается вплоть до Екатеринбурга, за тысячу км от украинской границы.

Координатор участвовал в некоторых из самых смелых рейдов группировки, включая подрыв штаб-квартиры партии «Единая Россия» в Новой Каховке прошлым летом и убийство местного секретаря партии накануне фиктивных выборов в оккупированных частях четырех украинских областей, на которые претендует Путин.

«Наши агенты патрулируют железнодорожные станции, например, в Мариуполе, в Джанкое, который является крупным хабом. Россияне обороняют рубеж с помощью БТРов, БМП, «Тигров» в местах активных строительных работ и вблизи железнодорожных узлов», - рассказал координатор движения.

Группа сожгла серию релейных коробок, как правило, самых мягких целей, но в прошлом году также взорвала участки трассы в Ростове и Херсоне. В Екатеринбурге партизаны разрушили железную дорогу, по которой транспортировали боеприпасы северокорейской артиллерии.

По их словам, агенты также могут корректировать украинские авиаудары по ценным целям. Удар ATACMS 26 июля по авиабазе Саки базировался на предоставленной ими информации. Ракеты уничтожили склад боеприпасов, радиолокационную станцию и систему противовоздушной обороны С-400.

Часто они выкладывают видео после нападения. В военной разведке Украины ГУР подтвердили сотрудничество с Атеш.

Деятельность группировки привела к тому, что на них нещадно охотилась ФСБ, которая выворачивала наизнанку целые села в поисках партизан.

«С момента последнего нападения российские полицейские оккупационной администрации и ФСБ проверяют все села вокруг Скадовска. Они заходили почти в каждый дом, допрашивали селян и проверяли их телефоны на предмет сотрудничества с партизанами. Часть жителей села вообще исчезла», - сказал координатор движения.

Российская разведка даже создала фальшивый телеграм-канал Атеш, чтобы попытаться разоблачить его симпатиков, и неоднократно пыталась проникнуть в движение. Организаторы группы держат свою работу в тайне, однако общаются только через интернет.

«Мы не прекращаем с ними общение, но пытаемся играть в оперативные умственные игры», - сказал координатор Атеш, объяснив, что украинская разведка помогает им выявлять потенциальных кротов.

«Мы пытаемся предоставить им информацию, мы показываем, что мы якобы заинтересованы в атаке на некоторые чувствительные цели», - добавил координатор.

ФСБ настолько отчаянно хочет проникнуть, что иногда выполняет задания для Атеша, чтобы продемонстрировать свою лояльность.

«Им не проблема кого-то прослушать, что-то сжечь. По нашей просьбе они даже бросили коктейль Молотова в призывной пункт в Крыму», - рассказал координатор.

Однажды российская разведка попыталась заманить оперативников в засаду, притворившись недовольным солдатом, предложив встретиться и показать, где находится техника его подразделения. Атеш оставил агентов ждать в засаде целый день, подозревая, что выбранное место было так далеко от линии фронта.

Однако, по словам группы, с Атешем работают и настоящие недовольные солдаты. Один из таких - солдат, который снял на видео авиабазу Армавир в России, а также тайно показал расположение истребителей и ударных вертолетов на взлетном поле. Группа говорит, что у нее также есть информатор ФСБ, который предупреждает их о действиях правоохранительных органов против них.

Кремль приложил немало усилий, чтобы признать группу террористами, арестовав подростка, который, как утверждала прокуратура, готовил стрельбу в школе в Крыму и обнародовал свою якобы причастность к Атеш. Россияне использовали фейковый Telegram-аккаунт, чтобы поощрять школьника устроить стрельбу, но он в итоге отказался.

«Поэтому они задержали его и показали в своих пропагандистских СМИ, что Атеш вербует детей для террора. Мы не ставим задачи детям. Это негуманно, и это было бы слишком большим риском для них», - сказал координатор.

Это не помешало учителям российских школ в Крыму инструктировать свои классы против этой группы. Один ученик тайно записал, как его учитель рассказывает одноклассникам: «Сейчас в городе можно увидеть листовки с предложением быть глазами Атеш, на черном фоне с номерами телефонов и тому подобное. Ребята, это террористическая организация, которая объявляет себя партизанами. Поэтому если увидите такую рекламу, срывайте ее, выбрасывайте, рвите на куски! Они вербуют преимущественно молодежь и убивают солдат на территории, которая была украинской и стала нашей, вернулась к России. И убивают в самой России».

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