Вечер для Путина перестанет быть томным 1 Владимир Пастухов

20.08.2024, 10:50

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«Курскую вогнутость» можно игнорировать достаточно долго, но не бесконечно.

Существует разница между длительностью и бесконечностью.

«Курскую вогнутость» можно игнорировать достаточно долго, но не бесконечно. В какой-то точке эта заноза в подошве России начнет гноить и, если совсем ничего не делать, приведет к сепсису. У Путина есть достаточное, но, тем не менее, ограниченное время на реакцию.

В то время, как внимание медиа приковано к квадратным километрам, захватываемым Украиной на Курском фронте, судьба войны по-прежнему решается под Покровском и Торецком. Она в руках тех солдат и офицеров ВСУ, которые держат там оборону. Можно сказать, что в их руках ключи этого этапа, если не всей войны.

Что будет, если они не удержат фронт, более-менее понятно. Украина потеряет значительные территории, вынуждена будет сама уйти из Курской и других областей (если зайдет и туда) и, скорее всего, вынуждена будет в течение довольно короткого времени подписать тяжелое мирное соглашение на условиях Путина, – и это в лучшем случае.

А вот если каким-то чудом ВСУ удержит оборону хотя бы в течение двух-трех месяцев (то есть – до осени), то вечер для Путина перестанет быть томным. Ситуацию осложнит именно то, что не обращать внимание на «курскую занозу» после провала наступления на Донбассе станет невозможно.

Путину придется сосредоточиться на этой проблеме, выдавливая хорошо окопавшиеся и подготовившиеся к осаде части ВСУ со своей территории. В переводе на язык современной войны это значит, что территории русского приграничья будут зимой превращены в такой же трэш, как и оккупированные Россией территории Украины.

Не быстро и не прямо, но это повлияет на уверенность лояльных Путину элит в том, что с Путиным у них «все будет кока-кола». Эту неуверенность прочувствуют и зафиксируют те, кому это положено по долгу службы, что станет предпосылкой для усиления внутренних чисток (удара по штабам). И это вне зависимости от того, понадобится или нет проводить мобилизацию.

Олимпийское спокойствие Кремля по поводу Курской операции ВСУ наиграно. Оно оправдано лишь в определенных временных границах и в расчете на «неизбежный успех» российской армии на Донбассе. При любом раскладе можно утверждать, что Курская операция – это крайне рискованная, на грани безбашенного авантюризма попытка Украины вырваться из тисков позиционной войны, которая почти наверняка станет катализатором всех военных и военно-политических событий в регионе.

Владимир Пастухов, Telegram

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