Россиян готовят к тому, что ВСУ надолго зашли в Курскую область 21.08.2024, 10:48

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Минимум — на несколько месяцев.

Власти РФ считают, что наступление ВСУ в Курской области продлится минимум несколько месяцев и готовят россиян к «новой нормальности» — когда часть российской территории контролируется украинскими военнослужащими, сообщает «Медуза».

Со ссылкой на близкие к Кремлю и правительству РФ анонимные источники, СМИ утверждает, что сразу после начала наступления ВСУ на Курщине «российские элиты оказались шокированы», но «через две недели шок прошел, произошло привыкание».

«Сначала было непонятно, какими силами (ВСУ — ред.) зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче. До областных центров далеко. Но сам заход (ВСУ — ред.) на территорию РФ и взятие под контроль сел — событие новое, и событие очень неприятное», —рассказал близкий к Кремлю источник СМИ.

По данным социологического опроса, который был проведен по заказу администрации диктатора Владимира Путина, из-за наступления ВСУ на Курщине тревожные настроения россиян выросли на 6% и достигли 45%. В Кремле полученные результаты сочли достаточно высокими, сообщает издание.

Как сообщают СМИ, чтобы быстрее успокоить настроения жителей РФ, Кремль с помощью пропаганды совершает попытки подготовить их к жизни в условиях «новой реальности» и «новой нормальности».

«Это (использование таких оборотов в пропаганде — ред.) нужно, чтобы люди считали происходящее не отклонением, а новой нормой, пусть и временной. Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, — проще», — объясняет медиатехнолог, сотрудничающий с внутриполитическим блоком администрации диктатора Путина.

То есть, как считают СМИ, в Кремле пытаются убедить россиян, что «возвращение территорий займет время — нужно подождать».

В целом же все опрошенные СМИ чиновники уверены, что бои в Курской области могут продолжаться несколько месяцев. Близкий к правительству собеседник уточняет — эта оценка «достаточно оптимистичная».

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