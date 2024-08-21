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Украинский спецназовцы уничтожают мосты и переправы в Курской области

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  • 21.08.2024, 12:12
  • 3,622
Украинский спецназовцы уничтожают мосты и переправы в Курской области

Видеофакт.

Силы специальных операций ВСУ показали, как бойцы уничтожают инженерную технику, мосты и переправы России в Курской области.

«На видео показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня HIMARS по мостам и понтонным переправам», — говорится в подписи к опубликованному ролику.

Кроме того, совместно с Силами обороны Украины поражены и уничтожены скопления техники, полевой склад боекомплекта, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушка Д-20.

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