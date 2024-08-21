Сильный удар по режиму Путина

Сильный удар по режиму Путина1
- Аббас Галлямов
- 21.08.2024, 14:34
- 4,930
Взрыв все-таки случится.
В Кремле замечательно придумали, что делать с текущей ситуацией, но упустили из виду, что отдельные ситуации существуют не сами по себе. Они складываются в долгосрочные тренды и здесь с поражением под Курском власти ничего поделать не смогут. Оно усилит долгосрочный антипутинский тренд, ускорит общие - не привязанные к текучке - процессы накопления усталости и негатива.
Да, социального взрыва прямо сейчас режим сможет избежать, но аккумуляция неудовлетворенности все-таки произойдет. Это значит, что когда этот взрыв все-таки случится, он окажется еще сильнее.
Конечно, это не всегда работает линейно: если промежутки между кризисами длинные, то негатив может испариться без особых последствий для власти, но если эти промежутки сокращаются, то накопление идет по полной программе. Начав войну и радикализовав внутриполитические процессы, Путин создал как раз такую ситуацию: когда из одного кризиса социум тут же перекочевывает в другой. И здесь тактические ухищрения Кремля ему не помогут.
Да, по мере привыкания к тому, что Путин оказался не в состоянии защитить родные пенаты, люди немного успокоятся. В этом смысл действительно сформируется «новая нормальность». Но, ради бога, неужели в Кремле кто-то думает, что эта «новая нормальность» будет нравиться людям больше старой? Конечно, нет! Значит желание изменить эту самую «новую нормальность», нормализовать ее - у них окрепнет. А как известно, where there is a will - there is a way.
Когда происходит революция, власти очень часто оказываются шокированы: как же так, вроде бы все было неплохо, все текущие кризисы мы разруливали! Именно, что «текущие». Власти за деревьями не увидели леса; не сумели понять, что текучка - это еще не весь политический процесс, а иногда она вообще - сильно второстепенная его часть.
Аббас Галлямов, «Точка»