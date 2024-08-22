Украинский десантник рассказал о первых боях на Курщине 22.08.2024, 13:09

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Уникальные кадры боев на территории РФ.

Участник прорыва российской границы в Курской области РФ десантник 82-й ОДШБр ВСУ «Шахтер» рассказал о том, как прорывали российскую границу, занимали позиции и уничтожали российских солдат, которые сопротивлялись, не желая стать пленными.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в коротком интервью украинского воина - бывшего шахтера с Днепропетровщины есть уникальные кадры первых дней боев в Курской области РФ, а также записи, сделанные операторами «Медиацентра», которые первыми среди медийщиков побывали на захваченной российской территории.

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