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В Гуляйполе оккупанты уничтожили музей-усадьбу Нестора Махно

  • 24.08.2024, 17:20
В Гуляйполе оккупанты уничтожили музей-усадьбу Нестора Махно

Здание вспыхнуло после попадания снаряда и выгорело дотла.

Российские захватчики уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в городе Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины и Нацполиции.

«В Гуляйполе оккупанты уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла», - отметили в МВД Украины.

Также в течение суток россияне нанесли 306 ударов по 9 населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов. Били из авиации, РСЗО, танков, артиллерии, применили дроны.

Под прицелом россиян находились Беленькое Запорожского района, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Малая Токмачка, Левадное, Работино, Малиновка, Преображенка Пологовского района.

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