Председатель Госсовета КНР прогнул белорусские власти?3
- Феликс Мирский
- 26.08.2024, 8:32
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Это следует из итогового коммюнике.
Во время недавнего визита в Беларусь главы госсовета КНР Ли Цяна было сказано много слов о вековой дружбе братских народов, про передовые китайские технологи и совпадение геополитических взглядов. По крайней с белорусской стороны.
Но высокопоставленный китайский чиновник приезжал, конечно, не затем, чтобы вспомнить о совместном вкладе в победу во Второй мировой войне.
Белорусские власти всегда возлагали на Китай большие надежды. А в последнее время надежд стало еще больше, потому что кроме Китая надеяться особенно не на кого. Китайский рынок стал для белорусских товаров вторым по значению после России.
Проблема только в том, что белорусский интерес не находит взаимности. Совместное коммюнике по итогам визита Ли Цяна в Минск состоит из 17 тысяч слов. Но суть китайских интересов в Беларуси уместилась в одном абзаце.
«Обе стороны договорились укреплять сотрудничество по грузовым поездам Китай-Европа… совместно обеспечивать безопасность каналов перевозки грузовых поездов Китай-Европа», — говорится в документе.
Потому что главный интерес Китая в Беларуси заключается в железнодорожном транзите китайских грузов в Европу через белорусскую территорию. 90% этих грузов доставляют морем. Но у белорусского маршрута есть свои достоинства. Если дорога морем для китайских грузов занимает 15-20 дней, то по железной дороге до польской границы поезда доезжают за 5-7.
За 2021 год по этому маршруту перевезли грузов на 40 млрд долларов, две трети из которых составил китайский экспорт. За 2022 – 2023 годы объемы перевозок упали в два раза.
Но с начала этого года дела у белорусского транзита опять пошли на лад. За первый квартал объемы перевозок китайских грузов по белорусской железной дороге выросли в полтора раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Так что белорусский маршрут имеет для Китая значение. То есть, в принципе, Китай без белорусского маршрута может и обойтись. Незаменимых маршрутов у Китая нет. Но лучше бы не обходиться.
Проблема только в том, что белорусские власти плохо справляются со своими обязанностями. Конфликт Минска и Варшавы уже не один раз ставил железнодорожные перевозки под угрозу. Польские власти говорят, что могут полностью закрыть границу для любых грузов, следующих через Беларусь.
Китайские власти не очень волнует, кто в белорусско-польском споре прав, а кто виноват. Китайские власти интересует судьба их грузов, которые следуют через белорусскую территорию в Европу.
И, судя по тому, что в итоговом коммюнике Беларусь взяла на себя обязательства обеспечить «безопасность каналов перевозки», у главы госсовета КНР нашлись аргументы, понятные белорусским властям. Потому что расстроить Китай белорусские власти, конечно, позволить себе не могут.
Феликс Мирский,«Белорусы и рынок»