Анджей Дуда: Польша приблизилась к освобождению Почобута
- 26.08.2024, 8:41
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И не на полшага.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польская сторона приблизилась к освобождению политзаключенного журналиста Анджея Почобута из белорусской тюрьмы.
«Мы действуем очень активно, и я вижу симптомы перемен на другой стороне. Мы гораздо ближе», — заявил Дуда в интервью «Kanału Zero», пишет wpolityce.pl.
По словам польского лидера, несколько лет назад Почобут действительно не согласился «на некоторые решения», которые польские власти предлагали для его освобождения.
В феврале 2023 года журналиста Анджея Почобута приговорили к 8 годам колонии. Процесс проходил в закрытом режиме.