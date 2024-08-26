Анджей Дуда: Польша приблизилась к освобождению Почобута 26.08.2024, 8:41

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И не на полшага.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польская сторона приблизилась к освобождению политзаключенного журналиста Анджея Почобута из белорусской тюрьмы.

«Мы действуем очень активно, и я вижу симптомы перемен на другой стороне. Мы гораздо ближе», — заявил Дуда в интервью «Kanału Zero», пишет wpolityce.pl.

По словам польского лидера, несколько лет назад Почобут действительно не согласился «на некоторые решения», которые польские власти предлагали для его освобождения.

В феврале 2023 года журналиста Анджея Почобута приговорили к 8 годам колонии. Процесс проходил в закрытом режиме.

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