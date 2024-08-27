В Намибии убьют слонов и бегемотов, чтобы раздать мясо нуждающимся 9 27.08.2024, 21:05

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Страна на грани голода из-за сильной засухи.

Власти Намибии приняли решение отстреливать диких животных, чтобы раздать их мясо нуждающимся местным жителям. Намибия, как и многие африканские страны, переживает сильную засуху, её гражданам, особенно в сельских районах, не хватает воды и еды.

Министерство окружающей среды планирует убить 723 животных. В их числе 83 слона, 30 бегемотов, 60 буйволов, 300 зебр и разные виды антилоп. Отстрел будет производиться в парках и пригородных районах, где диким животным недостает ни пастбищ, ни водных ресурсов.

В рамках той же программы профессиональные охотники и компании, получившие государственный подряд, уже убили 157 крупных травоядных. Местные жители получили более 56 тонн мяса.

Министерство окружающей среды заявило, что в условиях такой засухи неизбежна конкуренция за еду и воду между человеком и животными. Имеющиеся природные ресурсы следует использовать для блага намибийцев, отметили в ведомстве.

По оценке ООН, нынешняя засуха в южной части Африканского континента – сильнейшая за последние несколько десятилетий. На грани голода находятся около 68 миллионов африканцев. Намибия за последний месяц исчерпала свои пищевые резервы на 84%.

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