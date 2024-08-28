закрыть
28 августа 2024, среда, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ РФ разгоняют, что режим Лукашенко перебрасывает к границе с Украиной технику со знаком «В»

4
  • 28.08.2024, 19:30
  • 5,066
СМИ РФ разгоняют, что режим Лукашенко перебрасывает к границе с Украиной технику со знаком «В»

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали вброс.

Ресурсы РФ начали распространять фотографии якобы с белоруской техникой, перебрасываемой к границе с Украиной, которую стали маркировать тактическим знаком «В».

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил Liga.net, что ситуация на границе не изменилась.

Накануне, 27 августа, на российских ресурсах начали появляться сообщения, что Беларусь якобы перебрасывает технику на украинскую границу и маркирует ее тактическим знаком «В». Такие знаки обычно используют, чтобы указать на принадлежность к определенной группировке войск.

Такие фотографии распространялись сначала на ресурсах РФ, а впоследствии появились и в украинском сегменте Telegram:

Спикер ГПСУ Демченко сообщил, что в последние дни ситуация на украинско-белоруской границе не изменилась. О маркировке «В» на белорусской технике ему не известно.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер