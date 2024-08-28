СМИ РФ разгоняют, что режим Лукашенко перебрасывает к границе с Украиной технику со знаком «В» 4 28.08.2024, 19:30

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В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали вброс.

Ресурсы РФ начали распространять фотографии якобы с белоруской техникой, перебрасываемой к границе с Украиной, которую стали маркировать тактическим знаком «В».

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил Liga.net, что ситуация на границе не изменилась.

Накануне, 27 августа, на российских ресурсах начали появляться сообщения, что Беларусь якобы перебрасывает технику на украинскую границу и маркирует ее тактическим знаком «В». Такие знаки обычно используют, чтобы указать на принадлежность к определенной группировке войск.

Такие фотографии распространялись сначала на ресурсах РФ, а впоследствии появились и в украинском сегменте Telegram:

Спикер ГПСУ Демченко сообщил, что в последние дни ситуация на украинско-белоруской границе не изменилась. О маркировке «В» на белорусской технике ему не известно.

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