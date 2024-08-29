России нужно уходить за Урал

России нужно уходить за Урал1
- Алексей Копытько
- 29.08.2024, 10:44
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Кремль оказался в интересной ситуации.
Рубрика «Новости задымления».
Чтение ростовских пабликов последние 10 дней превратилось в сеанс массовой терапии. Там уже много путаницы, что и где горит, где какой камыш, какая сухая трава и т.д. Но общий настрой – позитивный.
Сегодня новый повод – «задымление» на топливном объекте комбината «Атлас», который является частью Росрезерва. Это «задымление» пока не дотягивает по масштабу до пролетарского. Однако эффект в России уже несравнимо больший.
Дело в том, что «Атлас» расположен возле федеральной трассы М-4, по которой дорогие россияне едут с или на море. За первый час «задымления» в сети было на порядок больше видео, чем за неделю из Пролетарска.
На территории Рязанской ГРЭС тоже загорелась сухая трава. Впечатлительные граждане тут же услышали «хлопок».
Думаю, сейчас роспропаганда будет толкать в сети любые пожары, чтобы забить эфир и спрятать действительно болезненное.
Как, например, легкое «задымление» на еще одном (третьем!) объекте Росрезерва – комбинате «Зенит» в городе Котельнич (Кировская область). Потому что он далеко. Для наглядности – обозначен красной точкой. Если мерять от Киева, то до Котельнича – как до Мюнхена.
Россия оказалась в интересной ситуации.
Уже сегодня все чувствительное Кремлю нужно переносить или как минимум дублировать за Уралом. Как во время ВМВ. Но тогда с юга были тысячи километров республик Центральной Азии. А сейчас там наоборот – тысячи километров прозрачной границы с Казахстаном. Который Москва регулярно оскорбляла и запугивала.
Алексей Копытько, «Фейсбук»