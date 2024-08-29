ФБР показало, из какого оружия стрелок пытался убить Трампа
- 29.08.2024, 11:06
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Фотофакт.
Федеральное бюро расследований опубликовало новые фотографии оружия, из которого было совершено покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время июльского митинга, а также рюкзак и взрывчатку, которые были у стрелка в машине.
Соответствующие фотографии опубликовал телеканал CNN.
Фото были обнародованы после того, как представители ФБР предоставили новые подробности о поисках Томаса Мэтью Крукса в интернете за несколько дней до стрельбы и о том, как следователи используют эти поиски, чтобы понять ход мыслей стрелка в день покушения.
На фотографиях видно складной приклад, который, по мнению следователей, мог быть использован для сокрытия винтовки на месте преступления.