ФБР показало, из какого оружия стрелок пытался убить Трампа 29.08.2024, 11:06

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Фотофакт.

Федеральное бюро расследований опубликовало новые фотографии оружия, из которого было совершено покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время июльского митинга, а также рюкзак и взрывчатку, которые были у стрелка в машине.

Соответствующие фотографии опубликовал телеканал CNN.

Фото были обнародованы после того, как представители ФБР предоставили новые подробности о поисках Томаса Мэтью Крукса в интернете за несколько дней до стрельбы и о том, как следователи используют эти поиски, чтобы понять ход мыслей стрелка в день покушения.

На фотографиях видно складной приклад, который, по мнению следователей, мог быть использован для сокрытия винтовки на месте преступления.

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